GiovedÃ¬, 15 agosto 2019
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PALIO E CONTRADE

Palio di Siena del 16 agosto 2019: i figuranti del Comune e i componenti della fanfara

GiovedÃ¬ 15 Agosto 2019 17:16 Â© FotoStudio Siena
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corteostoricoSono Sono 237 i figuranti del Comune per il Palio di Siena del 16 agosto 2019 che si corre in onore della Madonna dell'Assunta e 70 i musici componenti della fanfara. Di seguito l'elenco completo.

I figuranti del Comune
  1.     RIDOLFI    PAOLO    MAZZIERE      
  2.     FIDATI    MATTEO    MAZZIERE      
  3.     PINTALDI    FILIPPO    MAZZIERE      
  4.     LOMBARDINI    GIANNI    MAZZIERE      
  5.     BARI    ALESSIO    MAZZIERE      
  6.     CAPPELLI     ALESSANDRO    MAZZIERE      
  7.     BIGLIAZZI    FRANCO    VESSILLIFERO COMUNE      
  8.     NANNONI    FRANCESCO    COMANDATORE      
  9.     BURRONI    VITTORIO    COMANDATORE      
  10.     BERNINI    ALESSANDRO    COMANDATORE      
  11.     BORGOGNI    GIOVANNI    COMANDATORE      
  12.     RELLI     SALVATORE    VESSILLIFERO MASSA MARITTIMA      
  13.     RELLI     CRITIAN    BALESTRIERE DI BORGO (MASSA)      
  14.     MARRACCINI    GIULIO    BALESTRIERE CITTA' NUOVA (MASSA)      
  15.     FIUMANO     ALESSIO    BALESTRIERE CITTA' VECCHIA (MASSA)      
  16.     LANDI    GIACOMO    PORTA INSEGNE MONTALCINO      
  17.     NOCCI    LORENZO    ARCIERE MONTALCINO      
  18.     BATAZZI    MARIO JAMES    ARCIERE MONTALCINO      
  19.     TANGANELLI    ROBERTO    ARCIERE MONTALCINO      
  20.     PIAZZA    FILIPPO    ARCIERE MONTALCINO      
  21.     GERMANESE    LEONARDO    PORTA INSEGNE STUDIO SENESE      
  22.     BATTI    MAURO    RETTORE STUDIO SENESE      
  23.     PALAZZESI    GIORGIO    DOCENTE STUDIO SENESE      
  24.     BERNINI      ANDREA    DOCENTE STUDIO SENESE      
  25.     VENTANI    MARCO    DOCENTE STUDIO SENESE      
  26.     CHESI    LEONARDO    DOCENTE STUDIO SENESE      
  27.     FIORINI    NICCOLOâ€™    STUDENTE STUDIO SENESE      
  28.     RIPACCIOLI    GIULIO    STUDENTE STUDIO SENESE      
  29.     GIANNINI    ALBERTO    STUDENTE STUDIO SENESE      
  30.     BARABUFFI    LUCA    STUDENTE STUDIO SENESE      
  31.     PINTALDI     SIMONE    VESSILLIFERO MERCANZIA      
  32.     FRUSCHELLI    MARIO    MAGISTRATO MERCANZIA      
  33.     CIACCI    MASSIMO    MAGISTRATO MERCANZIA      
  34.     BANFI    MARCO    MAGISTRATO MERCANZIA      
  35.     MANENTI    GIANCARLO    PAGGIO PORTA MASGALANO      
  36.     PIANIGIANI    ALESSANDRO    PAGGIO SCORTA PORTA MASGALANO      
  37.     GRANDI    FRANCESCO    PAGGIO SCORTA PORTA MASGALANO      
  38.     FABBRI    FRANCESCO    PAGGIO CAPITANO DEL POPOLO      
  39.     VIGNI    YARI    PAGGIO CAPITANO DEL POPOLO      
  40.     ROSATI    FILIPPO    PAGGIO CAPITANO DEL POPOLO      
  41.     DE MAURO    GABRIELE    VESSILLIFERO CAPITANO DEL POPOLO      
  42.     ZAMPERINI    CARLO    CAPITANO DEL POPOLO      
  43.     FANETTI    PIERLUCA    GONFALONIERE DEI TERZI      
  44.     ZAMPERINI    OSVALDO    GONFALONIERE DEI TERZI      
  45.     SAMPIERI    FABIO    GONFALONIERE DEI TERZI      
  46.     ANSELMI    ALESSANDRO    CENTURIONE DEI TERZI      
  47.     GIOVANI    FEDERICO    CENTURIONE DEI TERZI      
  48.     PECCI    BRUNO    CENTURIONE DEI TERZI      
  49.     FETI    ANDREA    CENTURIONE DELLE MASSE      
  50.     BACCONI    PAOLO    CENTURIONE DELLE MASSE      
  51.     MARTINI    PAOLO    CENTURIONE DELLE MASSE      
  52.     FIORINI    FILIPPO    VESSILLIFERO DEI BALESTRIERI      
  53.     FUSI    LUCA    CAPO DEI BALESTRIERI       
  54.     BROGI    MASSIMO    PAVESARIO      
  55.     MEIATTINI    MASSIMO    PAVESARIO      
  56.     CIACCI    MICHELE    PAVESARIO      
  57.     MERCATI    RICCARDO    PAVESARIO      
  58.     VALACCHI    MIRKO    BALESTRIERE BALESTRA GRANDE      
  59.     PIERANGIOLI    RICCARDO    BALESTRIERE BALESTRA GRANDE      
  60.     MICHELI    ALAIN    BALESTRIERE BALESTRA GRANDE      
  61.     MANENTI    ALESSANDRO    BALESTRIERE BALESTRA GRANDE      
  62.     POGGIALINI     PAOLO    BALESTRIERE BALESTRA PICCOLA      
  63.     NOCENTINI    ANDREA    BALESTRIERE BALESTRA PICCOLA      
  64.     TOZZI    ANDREA    BALESTRIERE BALESTRA PICCOLA      
  65.     FABIANI    MATTEO    BALESTRIERE BALESTRA PICCOLA      
  66.     CAPPELLI     MICHELE    BALESTRIERE BALESTRA PICCOLA      
  67.     CUCINI    LORENZO    BALESTRIERE BALESTRA PICCOLA      
  68.     BINI    SILVIO    BALESTRIERE BALESTRA PICCOLA      
  69.     GALLUZZI    DAVIDE    BALESTRIERE BALESTRA PICCOLA      
  70.     BELLOTTI    STEFANO    BALESTRIERE BALESTRA PICCOLA      
  71.     MARZUCCHI    MICHELE     BALESTRIERE BALESTRA PICCOLA      
  72.     BURRONI    ALESSANDRO    BALESTRIERE BALESTRA PICCOLA      
  73.     BUTI    CARLO    BALESTRIERE BALESTRA PICCOLA      
  74.     CIOMEI    LUCA    BALESTRIERE BALESTRA PICCOLA      
  75.     SIMI    FABIANO    BALESTRIERE BALESTRA PICCOLA      
  76.     FABBRI    ALESSANDRO    BALESTRIERE BALESTRA PICCOLA      
  77.     BENNATI    EMANUELE    BALESTRIERE BALESTRA PICCOLA      
  78.     GORI    LUIGINO    CAPITANO DI GIUSTIZIA      
  79.     WIZANY    THOMAS    ARMIGERO      
  80.     CALIANI    GIACOMO    ARMIGERO      
  81.     CAVINI    NICOLA    ARMIGERO      
  82.     SBARDELLATI    MICHELE    ARMIGERO      
  83.     CHINI    PAOLO    ARMIGERO      
  84.     CORBELLI    DAVID    ARMIGERO      
  85.     SHABANI    ARBER    ARMIGERO      
  86.     VALORI    ROBERTO    ARMIGERO      
  87.     BURRONI    ANDREA    ARMIGERO      
  88.     ROSATI    FEDERICO    ARMIGERO      
  89.     SHABANI    ARSENT    ARMIGERO      
  90.     BIANCHI     PAOLO    ARMIGERO      
  91.     CAMPANA    VALERIO    BOVARO      
  92.     DONNINI    MASSIMO    BOVARO      
  93.     MENCARELLI    EMILIO    BOVARO      
  94.     FERRI    LORENZO    BOVARO      
  95.     BELLINI    VINCENZO    BALIA      
  96.     SBARDELLATI    MARCELLO    BALIA      
  97.     MENCHETTI    GIANFRANCO    BALIA      
  98.     GABBIAI    ALESSANDRO    BALIA      
  99.     MACHETTI    MARIO    PAGGETTO BALIA      
  100.     MARZUCCHI    BERNARDO    INSERVIENTE DI BALIA      
  101.     VIGNI    ANDREA     CONTRADA SOPPRESSA ORSO      
  102.     BONECHI    FRANCO    CONTRADA SOPPRESSA GALLO      
  103.     CROCINI    SIMONE    CONTRADA SOPPRESSA LEONE      
  104.     PERUCCI    GIULIO    CONTRADA SOPPRESSA QUERCIA      
  105.     RICCI    GIULIO    CONTRADA SOPPRESSA SPADAFORTE      
  106.     GIUDICI    ROBERTO    CONTRADA SOPPRESSA VIPERA      
  107.     VANNUZZI    STEFANO    FAMIGLIA NOBILE D'ELCI      
  108.     BALDANZI    STEFANO    FAMIGLIA NOBILE SALVANI      
  109.     PAGNI    MARCO    FAMIGLIA NOBILE SALIMBENI      
  110.     CECCARELLI    MICHELE    FAMIGLIA NOBILE PICCOLOMINI      
  111.     FRANCHI    MARCO    FAMIGLIA NOBILE UGURGIERI      
  112.     COLLINI    MARCO    FAMIGLIA NOBILE TOLOMEI      
  113.     LOSI    GIUSEPPE    PALAFRENIERE D'ELCI      
  114.     RAVEGGI    MARCO    PALAFRENIERE SALIMBENI      
  115.     FRANCI    PAOLO    PALAFRENIERE PICCOLOMINI      
  116.     PIANIGIANI     ALBERTO    PALAFRENIERE TOLOMEI      
  117.     TARONI    MANUEL    PALAFRENIERE UGURGIERI      
  118.     BUTINI        PALAFRENIERE SALVANI      
  119.     FRULLINI    SIMONE    PALAFRENIERE      
  120.     CAVICCHIOLI    ROBERTO    PALAFRENIERE      
  121.     SOLDATI    DUCCIO    PALAFRENIERE      
  122.     GIACHETTI    PAOLO    PALAFRENIERE      
  123.     GRAZZINI    MAURIZIO    PALAFRENIERE      
  124.     NESI     MASSIMO    PALAFRENIERE      
  125.     GIAMBRONE    GIOACCHINO    PALAFRENIERE      
  126.     MANENTI    GUIDINO    PALAFRENIERE      
  127.     GEPPONI    OSVALDO    PALAFRENIERE      
  128.     SCHIAVONE    RAFFAELE    PALAFRENIERE       
  129.     RICCI    GIANPIERO    PALAFRENIERE      
  130.     SEMBOLONI    SIMONE    PALAFRENIERE      
  131.     VANNINI    ANDREA    PALAFRENIERE      
  132.     CIAVARELLA    LEONARDO    PALAFRENIERE      
  133.     PIANIGIANI    RICCARDO    PALAFRENIERE      
  134.     COLUCCINI     GIULIO    PALAFRENIERE      
  135.     CHITI    ROMANO    PALAFRENIERE      
  136.     CAPANNELLI    GILBERTO    PALAFRENIERE      
  137.     MARZUCCHI    BERNARDO    ROTELLINO      
  138.     BURRINI    FRANCESCO    ROTELLINO      
  139.     MARIOTTINI    SERGIO    ROTELLINO      
  140.     BUGNOLI     MASSIMO    ROTELLINO      
  141.     PROVVEDI    LEONARDO    ROTELLINO      
  142.     COZZA    PIETRO    ROTELLINO      
  143.     LUNGHINI    SIMONE    ROTELLINO      
  144.     CATENI    LUCIANO    ROTELLINO      
  145.     RICCI    MARIO    ROTELLINO      
  146.     BERTINI    CLAUDIO    ROTELLINO      
  147.     FANTONI    GABRIELE    ROTELLINO      
  148.     FROSINI    RICCARDO    MAESTRO DI CAMPO      
  149.     BELARDI    PAOLO    ROTELLINO      
  150.     FANI    MARCO    ROTELLINO      
  151.     ALCIDI    LORENZO    TERRA E CASTELLA      
  152.     BRUNI    DUCCIO    TERRA E CASTELLA      
  153.     GIUGGIOLI    NICCOLOâ€™    TERRA E CASTELLA      
  154.     BUCCIANTI    TOMMASO    TERRA E CASTELLA      
  155.     BICCHI    ALBERTO    TERRA E CASTELLA      
  156.     DE SALVE    CRISTIANO    TERRA E CASTELLA      
  157.     MAZZA    LORENZO    TERRA E CASTELLA      
  158.     MINETTI    ROBERTO    TERRA E CASTELLA      
  159.     SALERNO    MARCELLO    TERRA E CASTELLA      
  160.     CERUSO    ANTONIO    TERRA E CASTELLA      
  161.     BELLAVISTA    FEDERICO    TERRA E CASTELLA      
  162.     NIGI    LUCA    TERRA E CASTELLA      
  163.     PRATESI    NICOLA    TERRA E CASTELLA      
  164.     TIRINNANZI     SIMONE    TERRA E CASTELLA      
  165.     GRAZZINI     JACOPO    TERRA E CASTELLA      
  166.     PIROLI    FRANCESCO    TERRA E CASTELLA      
  167.     FINESCHI    GUGLIELMO    TERRA E CASTELLA      
  168.     RAPPOLI    MATTEO    TERRA E CASTELLA      
  169.     MARGIACCHI    GIOVANNI    TERRA E CASTELLA      
  170.     GUALTIERI    GUIDO    TERRA E CASTELLA      
  171.     FABIANI    MATTEO    TERRA E CASTELLA      
  172.     LANDI    GIACOMO    TERRA E CASTELLA      
  173.     BIANCHI    NICCOLOâ€™    TERRA E CASTELLA      
  174.     LENZI    MASSIMO    TERRA E CASTELLA      
  175.     LISINI    TOMMASO    TERRA E CASTELLA      
  176.     TAFURI    SIMONE    TERRA E CASTELLA      
  177.     PASQUINUZZI    DAVIDE    TERRA E CASTELLA      
  178.     QUATTRINI    GUGLIELMO    TERRA E CASTELLA      
  179.     GREN    FRANCESCO    TERRA E CASTELLA      
  180.     FABBRI    ANGELO    TERRA E CASTELLA      
  181.     CAPPELLI    ALBERTO    TERRA E CASTELLA      
  182.     GENTILE    ANDREA    TERRA E CASTELLA      
  183.     MORI    GIACOMO    TERRA E CASTELLA      
  184.     FONTANELLI    GABRIELE    TERRA E CASTELLA      
  185.     RAVENNI    FRANCESCO    TERRA E CASTELLA      
  186.     COSMI    GIOVANNI    TERRA E CASTELLA      
  187.     BACCI    MASSIMILIANO    TERRA E CASTELLA      
  188.     PEDANI    LORENZO    TERRA E CASTELLA      
  189.     FRATIGLIONI    GIANLUCA    TERRA E CASTELLA      
  190.     BALDI     SIMONE    TERRA E CASTELLA      
  191.     BALDASSARRI    IACOPO    TERRA E CASTELLA      
  192.     VALORI    BERNARDO    TERRA E CASTELLA      
  193.     PROVVEDI    GIORGIO    TERRA E CASTELLA      
  194.     GUARGUAGLINI    TOMMASO    TERRA E CASTELLA      
  195.     VANNINI    ANGELO    TERRA E CASTELLA      
  196.     CULTRERA    DANIELE    TERRA E CASTELLA      
  197.     PALMAS    GREGORIO    TERRA E CASTELLA      
  198.     BALDASSARI    ALESSIO    TERRA E CASTELLA      
  199.     MONACI    PIETRO    TERRA E CASTELLA      
  200.     BICCHI    CLAUDIO    TERRA E CASTELLA      
  201.     MAZZA    BERNARDO    TERRA E CASTELLA      
  202.     MATTII    GIULIO    TERRA E CASTELLA      
  203.     BISCHERI    GIACOMO    TERRA E CASTELLA      
  204.     GABBIAI    DUCCIO    TERRA E CASTELLA      
  205.     LOBELLO    ANTONIO    TERRA E CASTELLA      
  206.     COLI    CARLO    TERRA E CASTELLA      
  207.     GUARGUAGLINI    FRANCESCO    TERRA E CASTELLA      
  208.     BONARI    GIANMARIA    TERRA E CASTELLA      
  209.     RAFAEL    GIRARDO    TERRA E CASTELLA      
  210.     BURRONI    MATTEO    TERRA E CASTELLA      
  211.     CANESCHI    DUCCIO    TERRA E CASTELLA      
  212.     BURRONI    LORENZO    TERRA E CASTELLA      
  213.     ALEX    SUDUDEWAGE    TERRA E CASTELLA      
  214.     CORTI    FILIPPO    TERRA E CASTELLA      
  215.     BARBI    MATTEO    TERRA E CASTELLA      
  216.     MARGIACCHI    ALESSANDRO    TERRA E CASTELLA      
  217.     FERRINI    FEDERICO    TERRA E CASTELLA      
  218.     LUCIOLI    RICARDO    TERRA E CASTELLA      
  219.     PROVVEDI    STEFANO    TERRA E CASTELLA      
  220.     FRUSCHELLI    LUCA    PAGGIO PORTAFESTONE       
  221.     CROCINI    SENIO     PAGGIO PORTAFESTONE       
  222.     SAMMICHELI    NICCOLOâ€™     PAGGIO PORTAFESTONE       
  223.     PECCI     DAVIDE     PAGGIO PORTAFESTONE       
  224.     MANGANELLI    ALBERTO     PAGGIO PORTAFESTONE       
  225.     MASSARI    EDOARDO     PAGGIO PORTAFESTONE       
  226.     TURILLAZZI    SENIO     PAGGIO PORTAFESTONE       
  227.     MARZUCCHI    PIETRO MARIA     PAGGIO PORTAFESTONE       
  228.     MENSINI    LEONARDO     PAGGIO PORTAFESTONE       
  229.     FABIANI    DUCCIO     PAGGIO PORTAFESTONE       
  230.     FINUCCI    LUDOVICO     PAGGIO PORTAFESTONE       
  231.     FINESCHI    PIER FILIPPO     PAGGIO PORTAFESTONE       
  232.     GRICCIOLI    GIOVANNI     PAGGIO PORTAFESTONE       
  233.     BARI    ALESSANDRO     PAGGIO PORTAFESTONE      
  234.     SAMPIERI    FEDERICO     PAGGIO PORTAFESTONE      
  235.     GORELLI    GUGLIELMO     PAGGIO PORTAFESTONE      
  236.     LORENZONI    GUGLIELMO     PAGGIO PORTAFESTONE      
  237.     BROCCHI    VIERI     PAGGIO PORTAFESTONE     
I musici della fanfara

Tamburi di palazzo
Elena Sanchini
Isabella Rossi
Livia Saveri
Ilaria Cancelli
Claudia Brunetti
Eva Banducci
Pasquale Albano
Riccardo Viani
Joele Galluzzi
Marco Scamporlino
Lucia Orazioli
Cinzia Bianciardi

Massa Marittima
Michele Ciarri

Montalcino
Giacomo Cancelli

Studio Senese
Simone Salvini
Leonardo Giovannoni

Mercanzia
Gianluca Failli
Andrea Fabbri

Balestrieri
Francesco Ugolini
Duccio Petricci

Tamburino alla mossa
Giacomo Cancelli
Matteo Cancelli

Chiarine
Matteo Cancelli
Luca Pollai
Edoardo Chianese
Marco Piattelli
Mario Cappelli
Fabrizio Cappelli
Emiliano Voltolini
Massimiliano Senesi
Biagio Mazzafera
Marco Sansoni
Gabriele Cinquantini
Giacomo Meiattini
Marco Mosconi
Manuel Marchese
Elia Giorgi
Andrea Vittorio Valenti
Luciano Bianchi
Carlo Giamello

Trombe
Gabriele Bartalini
Francesco Guarguaglini
Nicola Sabatini
Massimo Machetti
Leonello Dominici
Andrea Pianigiani
Michele Periccioli
Gianfranco Nastasi
Giani Alessandro
Daniele Fontani
Francesco Chiodini
Silvio Vannini

Accompagnamento
Paolo Franci
Francesco Cardamone
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Luca Petrelli
Marino Giannetti
Cecilia Brunetti
Gaspare Baldassano
Silvia Golini
Nicola Zacchei
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Massimo Milanesi
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Chiocciola CHIOCCIOLA
Civetta CIVETTA
Drago DRAGO
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Nicchio NICCHIO
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