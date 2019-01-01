Palio di Siena del 16 agosto 2019: i figuranti del Comune e i componenti della fanfara

I figuranti del Comune
- RIDOLFI PAOLO MAZZIERE
- FIDATI MATTEO MAZZIERE
- PINTALDI FILIPPO MAZZIERE
- LOMBARDINI GIANNI MAZZIERE
- BARI ALESSIO MAZZIERE
- CAPPELLI ALESSANDRO MAZZIERE
- BIGLIAZZI FRANCO VESSILLIFERO COMUNE
- NANNONI FRANCESCO COMANDATORE
- BURRONI VITTORIO COMANDATORE
- BERNINI ALESSANDRO COMANDATORE
- BORGOGNI GIOVANNI COMANDATORE
- RELLI SALVATORE VESSILLIFERO MASSA MARITTIMA
- RELLI CRITIAN BALESTRIERE DI BORGO (MASSA)
- MARRACCINI GIULIO BALESTRIERE CITTA' NUOVA (MASSA)
- FIUMANO ALESSIO BALESTRIERE CITTA' VECCHIA (MASSA)
- LANDI GIACOMO PORTA INSEGNE MONTALCINO
- NOCCI LORENZO ARCIERE MONTALCINO
- BATAZZI MARIO JAMES ARCIERE MONTALCINO
- TANGANELLI ROBERTO ARCIERE MONTALCINO
- PIAZZA FILIPPO ARCIERE MONTALCINO
- GERMANESE LEONARDO PORTA INSEGNE STUDIO SENESE
- BATTI MAURO RETTORE STUDIO SENESE
- PALAZZESI GIORGIO DOCENTE STUDIO SENESE
- BERNINI ANDREA DOCENTE STUDIO SENESE
- VENTANI MARCO DOCENTE STUDIO SENESE
- CHESI LEONARDO DOCENTE STUDIO SENESE
- FIORINI NICCOLOâ€™ STUDENTE STUDIO SENESE
- RIPACCIOLI GIULIO STUDENTE STUDIO SENESE
- GIANNINI ALBERTO STUDENTE STUDIO SENESE
- BARABUFFI LUCA STUDENTE STUDIO SENESE
- PINTALDI SIMONE VESSILLIFERO MERCANZIA
- FRUSCHELLI MARIO MAGISTRATO MERCANZIA
- CIACCI MASSIMO MAGISTRATO MERCANZIA
- BANFI MARCO MAGISTRATO MERCANZIA
- MANENTI GIANCARLO PAGGIO PORTA MASGALANO
- PIANIGIANI ALESSANDRO PAGGIO SCORTA PORTA MASGALANO
- GRANDI FRANCESCO PAGGIO SCORTA PORTA MASGALANO
- FABBRI FRANCESCO PAGGIO CAPITANO DEL POPOLO
- VIGNI YARI PAGGIO CAPITANO DEL POPOLO
- ROSATI FILIPPO PAGGIO CAPITANO DEL POPOLO
- DE MAURO GABRIELE VESSILLIFERO CAPITANO DEL POPOLO
- ZAMPERINI CARLO CAPITANO DEL POPOLO
- FANETTI PIERLUCA GONFALONIERE DEI TERZI
- ZAMPERINI OSVALDO GONFALONIERE DEI TERZI
- SAMPIERI FABIO GONFALONIERE DEI TERZI
- ANSELMI ALESSANDRO CENTURIONE DEI TERZI
- GIOVANI FEDERICO CENTURIONE DEI TERZI
- PECCI BRUNO CENTURIONE DEI TERZI
- FETI ANDREA CENTURIONE DELLE MASSE
- BACCONI PAOLO CENTURIONE DELLE MASSE
- MARTINI PAOLO CENTURIONE DELLE MASSE
- FIORINI FILIPPO VESSILLIFERO DEI BALESTRIERI
- FUSI LUCA CAPO DEI BALESTRIERI
- BROGI MASSIMO PAVESARIO
- MEIATTINI MASSIMO PAVESARIO
- CIACCI MICHELE PAVESARIO
- MERCATI RICCARDO PAVESARIO
- VALACCHI MIRKO BALESTRIERE BALESTRA GRANDE
- PIERANGIOLI RICCARDO BALESTRIERE BALESTRA GRANDE
- MICHELI ALAIN BALESTRIERE BALESTRA GRANDE
- MANENTI ALESSANDRO BALESTRIERE BALESTRA GRANDE
- POGGIALINI PAOLO BALESTRIERE BALESTRA PICCOLA
- NOCENTINI ANDREA BALESTRIERE BALESTRA PICCOLA
- TOZZI ANDREA BALESTRIERE BALESTRA PICCOLA
- FABIANI MATTEO BALESTRIERE BALESTRA PICCOLA
- CAPPELLI MICHELE BALESTRIERE BALESTRA PICCOLA
- CUCINI LORENZO BALESTRIERE BALESTRA PICCOLA
- BINI SILVIO BALESTRIERE BALESTRA PICCOLA
- GALLUZZI DAVIDE BALESTRIERE BALESTRA PICCOLA
- BELLOTTI STEFANO BALESTRIERE BALESTRA PICCOLA
- MARZUCCHI MICHELE BALESTRIERE BALESTRA PICCOLA
- BURRONI ALESSANDRO BALESTRIERE BALESTRA PICCOLA
- BUTI CARLO BALESTRIERE BALESTRA PICCOLA
- CIOMEI LUCA BALESTRIERE BALESTRA PICCOLA
- SIMI FABIANO BALESTRIERE BALESTRA PICCOLA
- FABBRI ALESSANDRO BALESTRIERE BALESTRA PICCOLA
- BENNATI EMANUELE BALESTRIERE BALESTRA PICCOLA
- GORI LUIGINO CAPITANO DI GIUSTIZIA
- WIZANY THOMAS ARMIGERO
- CALIANI GIACOMO ARMIGERO
- CAVINI NICOLA ARMIGERO
- SBARDELLATI MICHELE ARMIGERO
- CHINI PAOLO ARMIGERO
- CORBELLI DAVID ARMIGERO
- SHABANI ARBER ARMIGERO
- VALORI ROBERTO ARMIGERO
- BURRONI ANDREA ARMIGERO
- ROSATI FEDERICO ARMIGERO
- SHABANI ARSENT ARMIGERO
- BIANCHI PAOLO ARMIGERO
- CAMPANA VALERIO BOVARO
- DONNINI MASSIMO BOVARO
- MENCARELLI EMILIO BOVARO
- FERRI LORENZO BOVARO
- BELLINI VINCENZO BALIA
- SBARDELLATI MARCELLO BALIA
- MENCHETTI GIANFRANCO BALIA
- GABBIAI ALESSANDRO BALIA
- MACHETTI MARIO PAGGETTO BALIA
- MARZUCCHI BERNARDO INSERVIENTE DI BALIA
- VIGNI ANDREA CONTRADA SOPPRESSA ORSO
- BONECHI FRANCO CONTRADA SOPPRESSA GALLO
- CROCINI SIMONE CONTRADA SOPPRESSA LEONE
- PERUCCI GIULIO CONTRADA SOPPRESSA QUERCIA
- RICCI GIULIO CONTRADA SOPPRESSA SPADAFORTE
- GIUDICI ROBERTO CONTRADA SOPPRESSA VIPERA
- VANNUZZI STEFANO FAMIGLIA NOBILE D'ELCI
- BALDANZI STEFANO FAMIGLIA NOBILE SALVANI
- PAGNI MARCO FAMIGLIA NOBILE SALIMBENI
- CECCARELLI MICHELE FAMIGLIA NOBILE PICCOLOMINI
- FRANCHI MARCO FAMIGLIA NOBILE UGURGIERI
- COLLINI MARCO FAMIGLIA NOBILE TOLOMEI
- LOSI GIUSEPPE PALAFRENIERE D'ELCI
- RAVEGGI MARCO PALAFRENIERE SALIMBENI
- FRANCI PAOLO PALAFRENIERE PICCOLOMINI
- PIANIGIANI ALBERTO PALAFRENIERE TOLOMEI
- TARONI MANUEL PALAFRENIERE UGURGIERI
- BUTINI PALAFRENIERE SALVANI
- FRULLINI SIMONE PALAFRENIERE
- CAVICCHIOLI ROBERTO PALAFRENIERE
- SOLDATI DUCCIO PALAFRENIERE
- GIACHETTI PAOLO PALAFRENIERE
- GRAZZINI MAURIZIO PALAFRENIERE
- NESI MASSIMO PALAFRENIERE
- GIAMBRONE GIOACCHINO PALAFRENIERE
- MANENTI GUIDINO PALAFRENIERE
- GEPPONI OSVALDO PALAFRENIERE
- SCHIAVONE RAFFAELE PALAFRENIERE
- RICCI GIANPIERO PALAFRENIERE
- SEMBOLONI SIMONE PALAFRENIERE
- VANNINI ANDREA PALAFRENIERE
- CIAVARELLA LEONARDO PALAFRENIERE
- PIANIGIANI RICCARDO PALAFRENIERE
- COLUCCINI GIULIO PALAFRENIERE
- CHITI ROMANO PALAFRENIERE
- CAPANNELLI GILBERTO PALAFRENIERE
- MARZUCCHI BERNARDO ROTELLINO
- BURRINI FRANCESCO ROTELLINO
- MARIOTTINI SERGIO ROTELLINO
- BUGNOLI MASSIMO ROTELLINO
- PROVVEDI LEONARDO ROTELLINO
- COZZA PIETRO ROTELLINO
- LUNGHINI SIMONE ROTELLINO
- CATENI LUCIANO ROTELLINO
- RICCI MARIO ROTELLINO
- BERTINI CLAUDIO ROTELLINO
- FANTONI GABRIELE ROTELLINO
- FROSINI RICCARDO MAESTRO DI CAMPO
- BELARDI PAOLO ROTELLINO
- FANI MARCO ROTELLINO
- ALCIDI LORENZO TERRA E CASTELLA
- BRUNI DUCCIO TERRA E CASTELLA
- GIUGGIOLI NICCOLOâ€™ TERRA E CASTELLA
- BUCCIANTI TOMMASO TERRA E CASTELLA
- BICCHI ALBERTO TERRA E CASTELLA
- DE SALVE CRISTIANO TERRA E CASTELLA
- MAZZA LORENZO TERRA E CASTELLA
- MINETTI ROBERTO TERRA E CASTELLA
- SALERNO MARCELLO TERRA E CASTELLA
- CERUSO ANTONIO TERRA E CASTELLA
- BELLAVISTA FEDERICO TERRA E CASTELLA
- NIGI LUCA TERRA E CASTELLA
- PRATESI NICOLA TERRA E CASTELLA
- TIRINNANZI SIMONE TERRA E CASTELLA
- GRAZZINI JACOPO TERRA E CASTELLA
- PIROLI FRANCESCO TERRA E CASTELLA
- FINESCHI GUGLIELMO TERRA E CASTELLA
- RAPPOLI MATTEO TERRA E CASTELLA
- MARGIACCHI GIOVANNI TERRA E CASTELLA
- GUALTIERI GUIDO TERRA E CASTELLA
- FABIANI MATTEO TERRA E CASTELLA
- LANDI GIACOMO TERRA E CASTELLA
- BIANCHI NICCOLOâ€™ TERRA E CASTELLA
- LENZI MASSIMO TERRA E CASTELLA
- LISINI TOMMASO TERRA E CASTELLA
- TAFURI SIMONE TERRA E CASTELLA
- PASQUINUZZI DAVIDE TERRA E CASTELLA
- QUATTRINI GUGLIELMO TERRA E CASTELLA
- GREN FRANCESCO TERRA E CASTELLA
- FABBRI ANGELO TERRA E CASTELLA
- CAPPELLI ALBERTO TERRA E CASTELLA
- GENTILE ANDREA TERRA E CASTELLA
- MORI GIACOMO TERRA E CASTELLA
- FONTANELLI GABRIELE TERRA E CASTELLA
- RAVENNI FRANCESCO TERRA E CASTELLA
- COSMI GIOVANNI TERRA E CASTELLA
- BACCI MASSIMILIANO TERRA E CASTELLA
- PEDANI LORENZO TERRA E CASTELLA
- FRATIGLIONI GIANLUCA TERRA E CASTELLA
- BALDI SIMONE TERRA E CASTELLA
- BALDASSARRI IACOPO TERRA E CASTELLA
- VALORI BERNARDO TERRA E CASTELLA
- PROVVEDI GIORGIO TERRA E CASTELLA
- GUARGUAGLINI TOMMASO TERRA E CASTELLA
- VANNINI ANGELO TERRA E CASTELLA
- CULTRERA DANIELE TERRA E CASTELLA
- PALMAS GREGORIO TERRA E CASTELLA
- BALDASSARI ALESSIO TERRA E CASTELLA
- MONACI PIETRO TERRA E CASTELLA
- BICCHI CLAUDIO TERRA E CASTELLA
- MAZZA BERNARDO TERRA E CASTELLA
- MATTII GIULIO TERRA E CASTELLA
- BISCHERI GIACOMO TERRA E CASTELLA
- GABBIAI DUCCIO TERRA E CASTELLA
- LOBELLO ANTONIO TERRA E CASTELLA
- COLI CARLO TERRA E CASTELLA
- GUARGUAGLINI FRANCESCO TERRA E CASTELLA
- BONARI GIANMARIA TERRA E CASTELLA
- RAFAEL GIRARDO TERRA E CASTELLA
- BURRONI MATTEO TERRA E CASTELLA
- CANESCHI DUCCIO TERRA E CASTELLA
- BURRONI LORENZO TERRA E CASTELLA
- ALEX SUDUDEWAGE TERRA E CASTELLA
- CORTI FILIPPO TERRA E CASTELLA
- BARBI MATTEO TERRA E CASTELLA
- MARGIACCHI ALESSANDRO TERRA E CASTELLA
- FERRINI FEDERICO TERRA E CASTELLA
- LUCIOLI RICARDO TERRA E CASTELLA
- PROVVEDI STEFANO TERRA E CASTELLA
- FRUSCHELLI LUCA PAGGIO PORTAFESTONE
- CROCINI SENIO PAGGIO PORTAFESTONE
- SAMMICHELI NICCOLOâ€™ PAGGIO PORTAFESTONE
- PECCI DAVIDE PAGGIO PORTAFESTONE
- MANGANELLI ALBERTO PAGGIO PORTAFESTONE
- MASSARI EDOARDO PAGGIO PORTAFESTONE
- TURILLAZZI SENIO PAGGIO PORTAFESTONE
- MARZUCCHI PIETRO MARIA PAGGIO PORTAFESTONE
- MENSINI LEONARDO PAGGIO PORTAFESTONE
- FABIANI DUCCIO PAGGIO PORTAFESTONE
- FINUCCI LUDOVICO PAGGIO PORTAFESTONE
- FINESCHI PIER FILIPPO PAGGIO PORTAFESTONE
- GRICCIOLI GIOVANNI PAGGIO PORTAFESTONE
- BARI ALESSANDRO PAGGIO PORTAFESTONE
- SAMPIERI FEDERICO PAGGIO PORTAFESTONE
- GORELLI GUGLIELMO PAGGIO PORTAFESTONE
- LORENZONI GUGLIELMO PAGGIO PORTAFESTONE
- BROCCHI VIERI PAGGIO PORTAFESTONE
Tamburi di palazzo
Elena Sanchini
Isabella Rossi
Livia Saveri
Ilaria Cancelli
Claudia Brunetti
Eva Banducci
Pasquale Albano
Riccardo Viani
Joele Galluzzi
Marco Scamporlino
Lucia Orazioli
Cinzia Bianciardi
Massa Marittima
Michele Ciarri
Montalcino
Giacomo Cancelli
Studio Senese
Simone Salvini
Leonardo Giovannoni
Mercanzia
Gianluca Failli
Andrea Fabbri
Balestrieri
Francesco Ugolini
Duccio Petricci
Tamburino alla mossa
Giacomo Cancelli
Matteo Cancelli
Chiarine
Matteo Cancelli
Luca Pollai
Edoardo Chianese
Marco Piattelli
Mario Cappelli
Fabrizio Cappelli
Emiliano Voltolini
Massimiliano Senesi
Biagio Mazzafera
Marco Sansoni
Gabriele Cinquantini
Giacomo Meiattini
Marco Mosconi
Manuel Marchese
Elia Giorgi
Andrea Vittorio Valenti
Luciano Bianchi
Carlo Giamello
Trombe
Gabriele Bartalini
Francesco Guarguaglini
Nicola Sabatini
Massimo Machetti
Leonello Dominici
Andrea Pianigiani
Michele Periccioli
Gianfranco Nastasi
Giani Alessandro
Daniele Fontani
Francesco Chiodini
Silvio Vannini
Accompagnamento
Paolo Franci
Francesco Cardamone
Sophie Langhart
Luca Petrelli
Marino Giannetti
Cecilia Brunetti
Gaspare Baldassano
Silvia Golini
Nicola Zacchei
Novilio Parrini
Mario Paggi
Massimo Milanesi
Alessio Bartalini
Matteo Piazzi
Salvatore Cafaro
Nicola Cardamone
Andrea Capanni
Andrea Falciani
Immagini Â© FotoStudio Siena
www.paliodisiena.photography facebook
www.fotostudiosiena.it facebook
www.alessiabruchifotografia.it facebook