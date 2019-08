Palio di Siena del 16 agosto 2019: il bilancio della terza giornata

È la serata dell’attesa, la notte della vigilia dove i sentimenti si accavallano e non lasciano spazio alla lucidità. Domani dieci popoli andranno in cerca di un sogno nella speranza di portare nel proprio museo il meraviglioso cencio di Milo Manara. E così anche la terza giornata di questo Palio di agosto se ne va, non prima dello svolgimento in tutte le Contrade delle cena della prova generale.Una giornata che ha visto il regolare svolgimento delle due prove, con alcune indicazioni interessanti soprattutto nella prova generale di questa sera. Iniziano le schermaglie tra le rivali, si sono visti infatti degli accenni sia tra i canapi che in corsa, antipasto di quello che probabilmente accadrà domani.L’attesa è cominciata, domani alle 19 il mortaretto annuncerà l’uscita dei cavalli dall’entrone e da quel momento sarà Palio!