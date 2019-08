Palio di Siena del 16 agosto 2019: la provaccia all'Istrice

L'ordine tra i canapi è stato invertito rispetto a

L'ordine di ingresso tra i canapi della provaccia



(contrada - nome cavallo - manto, sesso, età - proprietario;

nome fantino e soprannome)

ISTRICE - OPPIO - Grigio C 12 - Caterina Brandini - OPPIO - Grigio C 12 Andrea Coghe detto Tempesta DRAGO - TORNADA - Baio F 7 - Samuele Sampieri - TORNADA - Baio F 7 Federico Arri detto Ares AQUILA - TOTTUGODDU - Sauro C 7 - Camilla Marzi - TOTTUGODDU - Sauro C 7 Stefano Piras detto Sgangeo

PANTERA - TABACCO - Sauro C 7 - Antonio Siri - TABACCO - Sauro C 7

Luigi Bruschelli detto Trecciolino OCA - UNIDOS - Baio C 6 - Carmen Tiezzi Magi - UNIDOS - Baio C 6 Antonio Siri detto Amsicora SELVA - REMOREX - Sauro C 9 - Massimo Columbu - REMOREX - Sauro C 9 Giovanni Atzeni detto Tittia BRUCO - SCHIETTA - Baio F 9 - Anna Maoddi - SCHIETTA - Baio F 9

Andrea Mari detto Brio TORRE - VIOLENTA DA CLODIA - Baio F 6 - T.W.T. Westerman - VIOLENTA DA CLODIA - Baio F 6 Jonatan Bartoletti detto Scompiglio CHIOCCIOLA - UNA PER TUTTI - Baio F 6 - Massimo Milani - UNA PER TUTTI - Baio F 6 Francesco Caria detto Tremendo ONDA - PORTO ALABE - Sauro C 11 - Fabrizio Brogi RINCORSA- PORTO ALABE - Sauro C 11 Carlo Sanna detto Brigante

Si Si è tenuta questa mattina, venerdì 16 agosto, con uscita dei cavalli dal Cortile del Podestà alle 9, la provaccia del Palio di Siena del 16 agosto 2019 che si corre in onore della Madonna Assunta, ed il cui Drappellone è stato realizzato da Milo Manara. La prova, come sempre più una sgambatura che altro, è stata vinta dalla Contrada dell'Istrice con Andrea Coche detto Tempesta su Oppio.L'ordine di ingresso delle Contrade tra i canapi è stato invertito rispetto a quello di orecchio (o di coscia), cioè l'ordine avuto dai cavalli per procedere all'assegnazione alle Contrade nel corso della Tratta: Istrice, Drago, Aquila, Pantera, Oca, Selva, Bruco, Torre, Chiocciola e Onda di rincorsa.