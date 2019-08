Palio di Siena 16 agosto 2019: alle 9 la provaccia - DIRETTA VIDEO

L'ordine tra i canapi sarà invertito rispetto a quello di assegnazione dei cavalli: Istrice, Drago, Aquila, Pantera, Oca, Selva, Bruco, Torre, Chiocciola e Onda di rincorsa

Agli ordini del mossiere Bartolo Ambrosione, l'ordine di ingresso tra i canapi sarà invertito rispetto a quello di orecchio (o di coscia), cioè l'ordine avuto dai cavalli per procedere all'assegnazione alle Contrade nel corso della Tratta: Istrice, Drago, Aquila, Pantera, Oca, Selva, Bruco, Torre, Chiocciola e Onda di rincorsa.

Ricordiamo come sempre che sono due le coppie di rivali in piazza per questo Palio di agosto: Aquila-Pantera e Oca-Torre, più Onda-Torre (unico caso di rivalità unilaterale in quanto l'Onda non viene riconosciuta come nemica dalla Torre). Nel lotto dei cavalli partecipanti, tre quelli vittoriosi (Porto Alabe con due vittorie, Oppio e Remorex) e tre debuttanti (Tornada, Tottugoddu e Unidos).

Nessuna novità ormai per quanto riguarda le monte (in mattinata ci sarà la segnatura dei fantini, che da quel momento non potranno più essere cambiati), con l'esordiente Stefano Piras nell'Aquila, per il quale, nel corso della cena della prova generale di ieri sera, la Contrada ha deciso il soprannome: d'ora in poi, per i senesi, sarà Scangeo.

Un riepilogo delle prove: la prima prova, disputata martedì sera, è stata vinta dalla Contrada dell'Aquila con Stefano Piras detto Scangeo su Tottugoddu; la seconda, che si è corsa mercoledì mattina, è stata vinta dalla Contrada dell'Onda con Carlo Sanna detto Brigante su Porto Alabe; la terza prova, corsa mercoledì sera ha visto la vittoria della Contrada della Chiocciola con Francesco Caria detto Tremendo su Una per Tutti; infine sia la quarta prova sia la prova generale che si sono tenute ieri, sono state vinte dalla Contrada dell'Istrice con Andrea Coghe detto Tempesta su Oppio.

L'ordine di ingresso tra i canapi della provaccia



(contrada - nome cavallo - manto, sesso, età - proprietario;

nome fantino e soprannome)

ISTRICE - OPPIO - Grigio C 12 - Caterina Brandini - OPPIO - Grigio C 12 Andrea Coghe detto Tempesta DRAGO - TORNADA - Baio F 7 - Samuele Sampieri - TORNADA - Baio F 7 Federico Arri detto Ares AQUILA - TOTTUGODDU - Sauro C 7 - Camilla Marzi - TOTTUGODDU - Sauro C 7 Stefano Piras detto Sgangeo

PANTERA - TABACCO - Sauro C 7 - Antonio Siri - TABACCO - Sauro C 7

Luigi Bruschelli detto Trecciolino OCA - UNIDOS - Baio C 6 - Carmen Tiezzi Magi - UNIDOS - Baio C 6 Antonio Siri detto Amsicora SELVA - REMOREX - Sauro C 9 - Massimo Columbu - REMOREX - Sauro C 9 Giovanni Atzeni detto Tittia BRUCO - SCHIETTA - Baio F 9 - Anna Maoddi - SCHIETTA - Baio F 9

Andrea Mari detto Brio TORRE - VIOLENTA DA CLODIA - Baio F 6 - T.W.T. Westerman - VIOLENTA DA CLODIA - Baio F 6 Jonatan Bartoletti detto Scompiglio CHIOCCIOLA - UNA PER TUTTI - Baio F 6 - Massimo Milani - UNA PER TUTTI - Baio F 6 Francesco Caria detto Tremendo ONDA - PORTO ALABE - Sauro C 11 - Fabrizio Brogi RINCORSA- PORTO ALABE - Sauro C 11 Carlo Sanna detto Brigante

IN DIRETTA DA PIAZZA DEL CAMPO

VENERDI' 16 AGOSTO - ORE 9

PROVACCIA PER IL PALIO DI SIENA DEL 16 AGOSTO 2019 LINK ALLA DIRETTA VIDEO DI CANALE 3 TV

con le immagini realizzate dal Consorzio per la Tutela del Palio di Siena

Si corre questa mattina, venerdì 16 agosto, con uscita dei cavalli dal Cortile del Podestà alle ore 9, la provaccia del Palio di Siena del 16 agosto 2019, così chiamata per il pressochè totale disinteresse dei contradaioli, reduci dalla cena della prova generale, e perchè è in pratica nient'altro che una sgambatura per i cavalli in vista della Carriera di questa sera.