Palio di Siena del 16 agosto 2019: il borsino definitivo delle accoppiate

Il borsino della accoppiate per il PALIO DI SIENA DEL 16 AGOSTO 2019

FAVORITE

SELVA - REMOREX - Sauro C 9 - Massimo Columbu - REMOREX - Sauro C 9

Giovanni Atzeni detto Tittia

E' sicuramente la prima punta del palio di questa sera: situazione ideale, con il fantino che ha vinto a luglio e che affronterà la corsa senza pressioni mentali, cavallo che alla vigilia era forse il più ricercato del lotto. Insomma, ci sono tutte le componenti per una carriera da assoluta protagonista.

ONDA - PORTO ALABE - Sauro C 11 - Fabrizio Brogi - PORTO ALABE - Sauro C 11 Carlo Sanna detto Brigante



TORRE - VIOLENTA DA CLODIA - Baio F 6 - T.W.T. Westerman - VIOLENTA DA CLODIA - Baio F 6 Jonatan Bartoletti detto Scompiglio L'accoppiata Violenta da Clodia/Scompiglio non può che riservare alla Torre un posto tra le favorite. Nei quattro giorni, però, la cavallina ha mostrato non pochi problemi, ultimo in ordine di tempo il rifiuto del canape nella prova generale. Inoltre l'Oca sarà pronta sicuramente alla battaglia per un palio sulla difensiva. Situazione non facile, dunque, per Salicotto, ma tutto può succedere.



ISTRICE - OPPIO - Grigio C 12 - Caterina Brandini - OPPIO - Grigio C 12 Andrea Coghe detto Tempesta





OUTSIDER



BRUCO - SCHIETTA - Baio F 9 - Anna Maoddi - SCHIETTA - Baio F 9

Andrea Mari detto Brio



AQUILA - TOTTUGODDU - Sauro C 7 - Camilla Marzi - TOTTUGODDU - Sauro C 7 Stefano Piras detto Scangeo Altra accoppiata "vincente", che a differenza della Torre ha ben impressionato durante le prove. Oppio sembra aver acquisito la giusta maturità, soprattutto tra i canapi, e Tempesta ha di fronte una grandissima occasione. Senza la rivale, con una situazione di mossa favorevole, l'Istrice può recitare un ruolo da assoluta protagonista.Schietta è una cavallina partente, con l'unica incognita della tenuta nei tre giri. Ma si sa, partire davanti nel palio di oggi può fare tutta la differenza del mondo. Brio, inoltre, vorrà certamente disputare un palio da protagonista ed ha tutte le carte in regola per farlo. Dopo le quattro punte, il Bruco è la prima outsider della carriera odierna.





CHIOCCIOLA - UNA PER TUTTI - Baio F 6 - Massimo Milani - UNA PER TUTTI - Baio F 6 Francesco Caria detto Tremendo Anche l'accoppiata di San Marco ha ben impressionato durante le prove, soprattutto al canape, dove Tremendo è sempre uscito tra i primi. Il "motore" di Una per tutti è inferiore alle punte del lotto, ma il fattore sorpresa potrebbe giocare a favore della Chiocciola, con Tremendo che deve sfruttare al meglio questa chance per rientrare definitivamente nel giro. E' l'accoppiata che nei quattro giorni ha forse impressionato più di tutte. Tottugoddu, pur essendo esordiente, ha mostrato freddezza, spunto, lucidità ed un ottimo galoppo, ben interpretato da un fantino con ottime mani come Piras. L'incognita è rappresentata dal fatto che entrambi sono esordienti in Piazza del Campo, ma l'Aquila potrebbe essere la vera sorpresa della carriera odierna, Pantera permettendo...

INCOGNITE



PANTERA - TABACCO - Sauro C 7 - Antonio Siri - TABACCO - Sauro C 7

Luigi Bruschelli detto Trecciolino



DRAGO - TORNADA - Baio F 7 - Samuele Sampieri - TORNADA - Baio F 7 Federico Arri detto Ares Le buone impressioni destate dall'accoppiata della rivale non fanno dormire sonni tranquilli, tanto che già durante la prova generale l'Imperatore ha fatto capire a Scangeo di che panni è pronto a vestirsi questa sera. Tabacco garantisce esperienza e buone qualità alla mossa, che probabilmente sarà determinante per le sorti della Pantera.... e dell'Aquila.





OCA - UNIDOS - Baio C 6 - Carmen Tiezzi Magi - UNIDOS - Baio C 6 Antonio Siri detto Amsicora Palio da “sviluppo” quello del Drago, che è consapevole di non essere certamente tra le punte di questa carriera. La cavallina è esordiente, Ares invece ha bisogno di conferme dopo l'ottimo palio di luglio. Senza alcuna pressione o compiti particolari, l'obiettivo è quello di ben figurare.

Quello il nostro borsino delle dieci accoppiate che alle 19 di questa sera saranno ai canapi per il Palio di Siena dell'Assunta del 16 agosto 2019.Si è riformata l'accoppiata vincente dell'agosto 2017. Porto Alabe è una certezza e Brigante si trova di fronte al palio della svolta che può dargli la definitiva consacrazione. La presenza della Torre sarà una variabile non da poco, ma è possibile che si crei un “gioco di squadra” insieme all'Oca.