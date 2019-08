Palio di Siena del 16 agosto 2019: TRIONFA LA SELVA CON REMOREX SCOSSO

L'ordine di ingresso ai canapi è stato il seguente: Istrice, Drago, Torre, Selva, Bruco, Chiocciola, Onda, Aquila, Oca e Pantera di rincorsa

ISTRICE - OPPIO - Grigio C 12 - Caterina Brandini - OPPIO - Grigio C 12 Andrea Coghe detto Tempesta

DRAGO - TORNADA - Baio F 7 - Samuele Sampieri - TORNADA - Baio F 7 Federico Arri detto Ares

TORRE - VIOLENTA DA CLODIA - Baio F 6 - T.W.T. Westerman - VIOLENTA DA CLODIA - Baio F 6 Jonatan Bartoletti detto Scompiglio SELVA - REMOREX - Sauro C 9 - Massimo Columbu - REMOREX - Sauro C 9 Giovanni Atzeni detto Tittia BRUCO - SCHIETTA - Baio F 9 - Anna Maoddi - SCHIETTA - Baio F 9

Andrea Mari detto Brio

CHIOCCIOLA - UNA PER TUTTI - Baio F 6 - Massimo Milani - UNA PER TUTTI - Baio F 6 Francesco Caria detto Tremendo ONDA - PORTO ALABE - Sauro C 11 - Fabrizio Brogi - PORTO ALABE - Sauro C 11 Carlo Sanna detto Brigante AQUILA - TOTTUGODDU - Sauro C 7 - Camilla Marzi - TOTTUGODDU - Sauro C 7 Stefano Piras detto Scangeo OCA - UNIDOS - Baio C 6 - Carmen Tiezzi Magi - UNIDOS - Baio C 6 Antonio Siri detto Amsicora

PANTERA - TABACCO - Sauro C 7 - Antonio Siri RINCORSA- TABACCO - Sauro C 7

Luigi Bruschelli detto Trecciolino

La Contrada della Selva, con Remorex scosso ha vinto il Palio di Siena del 16 agosto 2019, corso in onore della Madonna dell'Assunta, conquistando così il Drappellone realizzato dall'artista Milo Manara.La Carriera, con le Contrade che sono uscite dall'Entrone di Palazzo Pubblico alle 19, come da tradizione è stata preceduta dall'esibizione del drappello dei Carabinieri a cavallo e dal Corteo storico.Con il seguente ordine di chiamata tra i canapi: Istrice, Drago, Torre, Selva, Bruco, Chiocciola, Onda, Aquila, Oca e Pantera di rincorsa, il mossiere Bartolo Ambrosione fa subito uscire i cavalli sia per tranqullizzare i barberi stessi sia, e soprattutto, per permettere ai fantini di stabilire i cosiddetti partiti, cioè le trattative per prendere o perfezionare i vari accordi già presi dalle Contrade alla luce delle posizioni alla mossa.Al secondo allineamento, molto nervosismo con Aquila e Oca fuori posto e nuova uscita ordinata da Ambrosione.Terzo allineamento, con l'Oca che non appena entra cambia posto per "marcare" la Torre ignorando i continui richiami del mossiere. Ambrosione comanda nuovamente l'uscita dai canapi, così come al quarto e quinto allineamento quando ormai le altre Contrade lasciano sole nella parte bassa Oca e Torre a scambiarsi opinioni con l'Oca che si piazza stabilmente davanti alla rivale creando notevole confusione e impedendo la mossa.Al sesto allineamente continua l'atteggiamento dell'Oca, fino a che avviene una forzatura di Drago e Torre con Ambrosione che è costretto ad abbassare per precauzione il canape e annulla la mossa.Settimo allineamento, Amsicora continua a stare addosso a Scompiglio, e questa volta va ancora peggio con il cavallo dell'Oca, Unidos, che scalcia colpendo Andrea Mari alla gamba fortunatamente senza nessuna conseguenza.All'ottavo tentativo, solita musica con la folla che rumoreggia, con il mossiere che richiama Amsicora, e con una nuova uscita dai canapi.Nono tentativo solito atteggiamento dell'Oca (che trova nell'Onda un'alleata), tutti fuori posto tranne la tranquillissima Aquila, cosa che complica tutto, togliendo alla Pantera, se mai ci fossero le condizioni, ogni voglia di entrare.Al decimo tentativo, sono ormai le 19.34, un po' più di calma e stavolta entra la Pantera. Mossa valida e ottimo lo spunto al via di Aquila, Onda e Bruco. Onda prima a San Martino poi è il Bruco che prende la testa seguito dalla Selva.Tittia cade al secondo San Martino, continua davanti il Bruco seguito dallo scosso della Selva che vince per un soffio nuovamente come nello straordinario del 2018 con un colpo di scena dopo che avevano già esultato i contradaioli del Bruco correndo verso il palco dei giudici per prendere il Drappellone. Attimi di attesa e incertezza, poi arriva la sentenza: è la Selva che vince il Palio di Siena del 16 agosto 2019 conquistando l'ambito Drappellone di Milo Manara.