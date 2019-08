Palio di Siena del 16 agosto 2019: il giro della vittoria della Selva - FOTOGALLERY

Le immagini del giro della vittoria della Contrada della Selva vittoriosa nel Palio dell'Assunta

















































































Si Si è tenuto ieri, sabato 17 agosto, il giro della vittoria della Contrada della Selva, che ha trionfato al Palio di Siena del 16 agosto 2019, corso in onore della Madonna dell'Assunta, con Remorex scosso, aggiudicandosi così il Drappellone realizzato dall'artista Milo Manara.Grande festa per Giovanni Atzeni detto Tittia, giunto alla settima vittoria nel Palio, per Remorex (cavallo di Massimo Columbu che ha vinto il secondo Palio sui due corsi, dopo lo Straordinario del 2018, sempre da scosso) con il barbaresco Niccolò Brocchi, per il capitano Alessando Giorgi, i tre tenenti Carlo Bernardini, Mattia Ciani e Valentino Valentini e per il priore della Contrada di Vallepiatta Stefano Marini.