Palio di Siena del 16 agosto 2019, sabato 31 il corteo della vittoria della Selva

Il corteo della vittoria della Contrada della Selva, vittoriosa nel Palio del 16 agosto con Remorex scosso, si terrà sabato 31 agosto. La decisione è stata presa ieri nel corso di una riunione del seggio direttivo. Non si terrà come consuetudine nel prossimo fine settimana in quanto si celebrerà la Festa titolare della Contrada di Vallepiatta. Fissata anche la data della cena che si svolgerà il 21 settembre.