Festa dei Tabernacoli 2019, gli orari del percorso della Commissione

Domenica 8 settembre si terrà, in occasione della Festa della Madonna, il tradizionale concorso per la festa dei Tabernacoli delle 17 contrade, che si svolge ininterrottamente dal 1954. Il premio sarà realizzato dall’artista Chiara Tambani, che si è già cimentata nel Masgalano 2019.



La commissione è così composta:

Claudio Rossi – Magistrato delle Contrade

Guido Bruni – Comitato Amici del Palio

Giulia Periccioli – Amministrazione Provinciale di Siena

Paolo Salvini – Comune di Siena

Don Angelo Colace – Arcidiocesi di Siena

Felicia Rotundo – Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Siena, Grosseto e Arezzo

Marta Batazzi – Liceo Artistico Duccio di Buoninsegna di Siena



Nella riunione del Comitato Amici del Palio è stato sorteggiato il percorso che effettuerà la Commissione con gli orari così stabiliti:



1 Selva 19.00 Vicolo delle Carrozze



2 Onda 19.15 Via Giovanni Duprè 8



3 Torre 19.30 Piazzetta Artemio Franchi



4 Valdimontone 19.45 Intersezione Via dei Servi Via delle Cantine



5 Nicchio 20.00 Vicolo di Finimondo



6 Leocorno 20.15 Via di Follonica



7 Civetta 20.30 Castellare degli Ugurgeri



8 Giraffa 20.45 Via delle Vergini angolo Via del Fosso



9 Bruco 21.00 Via del Comune



10 Lupa 21.15 Piazzetta Ezio Felici



11 Istrice 21.30 Fontegiusta



12 Drago 21.45 Interno Chiostro di San Domenico



13 Oca 22.00 Via S.Caterina – all’Incrociata



14 Chiocciola 22.15 Via San Marco



15 Tartuca 22.30 Castellare di Castelvecchio



16 Pantera 22.45 Vicolo del Contino



17 Aquila 23.00 Vicolo di Tone