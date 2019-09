Contrada della Selva: Maurizio Forzoni ''obbligato' a prestare servizio al museo di Contrada

La Contrada della Selva ha deliberato che il consigliere comunale di Fratelli d'Italia, Maurizio Forzoni, reo di aver lanciato una bottiglietta d'acqua nel corso del Palio del 16 agosto scorso, dovrà prestare per più di un anno la propria opera in favore del museo della Contrada.



Questa la nota della Contrada di Vallepiatta: "Nella riunione del 1° settembre 2019, il Seggio della Contrada della Selva ha deliberato che il Selvaiolo resosi responsabile di un grave gesto nel corso della Carriera del 16 agosto presti la propria opera in favore del museo della Contrada con cadenza almeno settimanale fino al 31 dicembre 2020. Il Seggio, valutando che tale misura risponda alle esigenze educative nei confronti del Selvaiolo in questione, vigilerà sul puntuale adempimento di quanto disposto e si riserva, in caso contrario, di riprendere in esame la vicenda".