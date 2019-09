Palio di Siena del 16 agosto 2019: sabato 5 ottobre la cena della vittoria della Selva

Il Numero Unico sarà presentato il 3 ottobre

Si Si terrà sabato 5 ottobre la cena della vittoria della Contrada della Selva, che ha trionfato al Palio di Siena del 16 agosto 2019, corso in onore della Madonna dell'Assunta, con Giovanni Atzeni detto Tittia e Remorex scosso.La cena si terrà, come di consueto, in piazza San Giovanni, mentre la presentazione del Numero Unico sarà effettuata giovedì 3 ottobre.