Palii di Siena 2019, la consegna del Masgalano alla Contrada Sovrana dell’Istrice - FOTOGALLERY

Si è tenuta sabato 14 settembre, alle ore 17,30, in Piazza del Campo, alla presenza delle autorità cittadine e delle rappresentanze contradaiole, la cerimonia nel corso della quale il sindaco Luigi De Mossi ha consegnato alla Contrada Sovrana dell’Istrice il Masgalano per i Palii 2019, creato dall'artista senese Chiara Tambani e offerto dall'Auser comunale di Siena.Nel corso della cerimonia sono stati consegnati ai proprietari dei cavalli Tale e Quale e Remorex, vincitori rispettivamente della Carriera del 2 luglio e del 16 agosto i tradizionali “Bandierini” e pergamene, a cura degli studenti del Liceo artistico cittadino “Duccio di Boninsegna”, coordinati dal professor Giovanni Pala.In particolare: per Tale e Quale Mame Adama Samb ha realizzato il bandierino e Sara Camaiti la pergamena; per Remorex Lucrezia Raffaelli il bandierino e Sara Bartalucci la pergamena; mentre la pergamena alla Contrada vincitrice del Masgalano è di Alisea Ravaglia.