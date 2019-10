''Il gioco'', presentato il Numero Unico della Contrada della Selva - FOTOGALLERY

Presentato presso il Museo della Contrada il volume che celebra la vittoria di Tittia e Remorex nel Palio di Siena del 16 agosto 2019































"Il gioco". E' questo il titolo del Numero Unico della Contrada della Selva, edito in occasione della vittoria riportata in Piazza del Campo il 16 agosto 2019 con il fantino Giovanni Atzeni detto Tittia e il cavallo Remorex che ha vinto scosso superando l'avversaria al bandierino.Il volume è stato presentato ieri, giovedì 3 ottobre, alle 18, presso il Museo della Contrada dal Priore Stefano Marini. Il titolo, oltre ad auspicare, ha spiegato da Marini, come il Palio debba tornare essere un "gioco", con meno tensioni, nervosismi sia verso l'esterno che all'interno tra le Contrade, riprende anche il titolo di un'opera di Milo Manara, autore del Drappellone conquistato dal popolo di Vallepiatta nella carriera della Madonna Assunta.