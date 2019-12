Cinque fotografi raccontano un anno di Palio

Sarà presentata domenica 22 dicembre a Siena la nuova rivista “Fotograficamente Palio”

Voluta dall’associazione FotograficaMenteSiena la rivista interpreta in modo singolare la Festa senese privilegiando il linguaggio della fotografia che in questo lavoro editoriale diventa protagonista assolutaCinque fotografi raccontano un anno di Palio: sarà presentata domenica 22 dicembre alle ore 18.30 presso il wine bar “Rombo & Vas” in via delle Terme 86 a Siena (ingresso libero) “Fotograficamente Palio” la nuova rivista che nasce dal lavoro dell’Associazione FotograficaMenteSiena e che si propone di interpretare in modo singolare la Festa senese privilegiando il linguaggio della fotografia che in questo lavoro editoriale diventa protagonista assoluta.Gigi Lusini Gianfranco Bernardo, Andrea Lensini, Lucia Lungarella, Gigi Lusini e Luciano Valentini danno vita a un progetto con cui mettono a confronto i loro diversi linguaggi espressivi e, attraverso alcuni selezionatissimi scatti, offrono una loro singolare chiave di lettura del Palio.In un momento in cui la fotografia è alla portata di tutti ed è pratica quotidiana, la ricerca dei cinque autori è quella di riportare quest’arte a una dimensione di “consapevolezza”. I loro scatti non sono rubati, ma pensati, costruiti, studiati e offrono punti di vista diversi, molto personali ed intimi della Festa senese per eccellenza, che hanno come unico comune denominatore l’emozione.Non si tratta di un “diario” di Palio, non si racconta la cronaca dei giorni più intensi del calendario senese, non c’è nessuna volontà di costruire o ricostruire una storia: questo nuovo prodotto editoriale punta piuttosto a privilegiare lo sguardo, la visione e vuole offrire un viaggio alla scoperta di una “fotografia consapevole” partendo da uno degli appuntamenti più fotografati di sempre.Si propone così il risultato di un modo “attivo” di “fare foto” interpretando e filtrando con la “mente accesa” quello che si guarda, si vede, si pensa.La rivista “Fotograficamente Palio” ha un testo introduttivo di Sonia Corsi, è stampata dalla tipografia “Il Leccio” di Siena ed è disponibile presso le edicole e le librerie del centro storico.