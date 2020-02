La ''Città dei Mestieri'': a Siena partono i primi corsi del progetto intercontradaiolo sui mestieri artigiani

Partiranno a marzo gli incontri formativi del primo semestre 2020: si comincia con cucito, ricamo e pittura

Dopo l'inaugurazione del Laboratorio comune di scambio e formazione nei locali del Saltarello, concessi alle Contrade dall'Asp Città di Siena, la “Città dei Mestieri” prosegue con il passo successivo. È stato infatti varato il primo piano formativo sperimentale per il 2020-2022, un calendario di corsi formativi di base che prevedono attività pratiche di laboratorio dedicate a piccoli gruppi.Nel primo semestre 2020, dunque, si prevedono corsi di formazione di base nell’ambito del cucito, del ricamo e della pittura: a titolo sperimentale, si è deciso di strutturare il calendario in 6 moduli raggruppabili in 3 ambiti tematici (vedi tabella), ma questa organizzazione potrà poi migliorare grazie a questa esperienza, affinandosi già dal secondo semestre e poi dall’attività in programma nel 2021.Tutta l’attività formativa nel Laboratorio comune di scambio e formazione si terrà nei locali del vicolo del Saltarello: i contradaioli che parteciperanno non dovranno sostenere alcuna spesa. Questi primi corsi – definiti “base” – saranno tenuti da docenti individuati dalla commissione operativa del progetto con il Coordinamento permanente degli economi tra volontari del mondo contradaiolo, per testare le modalità di organizzazione e sperimentare i vari aspetti. Non è previsto il rilascio di attestati di partecipazione .Per i moduli e le edizioni successivi la disponibilità ad insegnare sarà richiesta, sulla base di specifiche competenze, all’intero ambito contradaiolo e cittadino, mentre i corsi formativi avanzati saranno in seguito definiti con i centri di formazione di eccellenza con cui saranno attivati rapporti di collaborazione.I contradaioli interessati a frequentare i corsi programmati dovranno rivolgersi all’Economato della propria Contrada entro il 10 marzo, indicando il corso/corsi a cui intendono partecipare. Ciascun contradaiolo confermerà la propria iscrizione in occasione dell'incontro illustrativo che si terrà nei locali del Saltarello il prossimo 14 marzo ore 17.00.