Magistrato delle Contrade: annullate tutte le attivitÃ  fino al 15 marzo

Il Magistrato della Contrade ha raccomandato alle Contrade e alle Società di annullare tutti gli eventi previsti fino al 15 marzo in conseguenza del Decreto assunto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri."Preso atto del Decreto emesso in data odierna dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Magistrato delle Contrade ha deliberato di attenersi alle indicazioni ivi riportate e raccomanda pertanto alle 17 Contrade ed alle 17 Società di Contrada di adeguare le proprie attività a quanto disposto a livello nazionale, annullando fino al 15 marzo, le attività istituzionali ed organizzate già programmate che si pongono in contrasto con detto Decreto.Le Società di Contrada potranno rimanere aperte attenendosi alle indicazioni comportamentali previste dalla Regione Toscana."