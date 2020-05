Claudio Rossi confermato rettore del Magistrato delle Contrade

Si è svolta ieri sera, lunedì 4 maggio, presso i giardini della Contrada del Drago, la riunione del Magistrato delle Contrade per eleggere il rettore.



L'assemblea dei Priori delle 17 Contrade ha confermato come rettore Claudio Rossi, priore del Drago. Per quanto riguarda la deputazione, conferma anche per Stefano Marini (Selva) come pro rettore, Francesco Cillerai (Oca) e Pasquale Albino Colella (Pantera), mentre Carlo Piperno (Lupa) ha preso il posto di Paolo Bartolini (Leocorno).