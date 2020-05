Protocollo per l’addestramento dei cavalli da Palio: visite per i nuovi soggetti il 21 giugno

Due giornate di allenamento a porte chiuse a Mociano

Il sindaco di Siena, Luigi De Mossi, con ordinanza numero 127 del 22 maggio 2020, ha disposto le seguenti condizioni per lo svolgimento del “Protocollo per l’addestramento dei cavalli da Palio per l’anno 2020:- è confermata la chiusura delle iscrizioni al “Protocollo per l’addestramento dei cavalli da Palio per l’anno 2020” alle ore 12 del giorno 18 giugno 2020;- la visita dei cavalli iscritti al Protocollo equino è fissata per il giorno 21 giugno 2020. La visita viene effettuata ai soli cavalli nuovi, cioè a quei cavalli mai iscritti al Protocollo equino;- sono fissate due giornate di allenamento da svolgersi presso la pista di Mociano nei giorni 25 giugno e 1 luglio 2020. Queste giornate di allenamento sono aperte ai soli cavalli iscritti per la prima volta al Protocollo equino e si svolgeranno a porte chiuse e nel rispetto delle norme circa il distanziamento sociale. Nella zona riservata ai van, potranno essere presenti tre persone per cavallo: proprietario, accompagnatore e fantino. Nella zona adibita solitamente al pubblico, potranno inoltre essere presenti due persone per ogni Contrada è confermata la sperimentazione del canape a doppio sgancio, cosiddetto "cigno".