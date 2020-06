Siena, gli iscritti alle visite per l'ammissione al Protocollo cavalli da Palio 2020

Sono 39 i cavalli iscritti alle visite per l’ammissione al Protocollo cavalli da Palio 2020.Le visite si terranno domenica 21 giugno nella clinica veterinaria “Il Ceppo”, in località Monteresi (Monteriggioni).Si ricorda che, in base alle norme sul distanziamento sociale disposte dall’amministrazione comunale, potranno accedere alle visite solo l’accompagnatore e il proprietario del cavallo, nonché due persone per ogni Contrada.1. A BERU MIA – Alberto Manenti2. AKHAAL – Daniela Nicolodi3. AKIDA – Carlo Brocci4. ALIMOR – Lorenzo Maria Vincenti5. AMARCORD DE MORES – Luca Fineschi6. AMIGU – Antonio Francesco Mula7. ANDA E BOLA – Lodovico Sanna8. ANGELO ROSSO – Simone Pistolesi9. ANTELIOS – Samuele Sampieri10. ANTINE DAY – Antonio Maria Calaresu11. ANTUOSCO – Francesca Vallone12. APPENNINO – Giuseppe Zedde13. ARAMIS KING – Alessio Giannini14. ARDAVLI – Paolo Giachetti15. ARES ELCE – Fabrizio Macucci16. ARESTETULESU – Mark Harris Getty17. ARRAJULIDA – Enrico Bruschelli18. ARREBOCADA – Sebastiano Vigilante19. ARRIVEDERCI – Laura Benocci20. ARSENICOLUPEN – Francesco Caria21. ARTISTA DE CAMPEDA – Enrico Bruschelli22. ARVORINA – Mario Giusti23. ASFODELO FRESH – Enrico Bruschelli24. ASSUEORO – Giambattista Satta25. AURUS – Mark Harris Getty26. AZZURRO – Mattia Chiavassa27. CIRCE DA CLODIA – Jonatan Bartoletti28. ELWOOD'ESCAR – Alessandro Barazzuoli29. ESPOIR DE BRUME – Elia Giannetti30. LAERTINA – Andrea Egidi31. SCONTROSA DA CLODIA – Gabriele Morandi32. UN'ALTRA TE – Massimo Martelli33. USINI – Giovanni De Santis34. UTHILE – Antonino Vallone35. VOULTURE – Luigi Bruschelli36. ZANON – Andrea Pellegrini37. ZINZULA – Daniele Barbierato38. ZIRRA – Mirian Dui39. ZODIACO DE AIGHENTA – Camilla Trapassi