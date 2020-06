Protocollo cavalli da Palio 2020, gli orari delle visite

Si terranno domenica 21 giugno a partire dalle 6 nella clinica veterinaria “Il Ceppo”, in località Monteresi (Monteriggioni), le visite per l’ammissione al Protocollo cavalli da Palio 2020.Si ricorda che, in base alle norme sul distanziamento sociale disposte dall’amministrazione comunale, potranno accedere alle visite solo l’accompagnatore e il proprietario del cavallo, nonché due persone per ogni Contrada.ore 6,00 – A BERU MIAore 6,10 – AZZURROore 6,20 – SCONTROSA DA CLODIAore 6,30 – ZIRRAore 6,40 – ARESTETULESUore 6,50 – ZODIACO DE AIGHENTAore 7,00 – AURUSore 7,10 – ANTINE DAYore 7,20 – AKIDAore 7,30 – ANTUOSCOore 7,40 – UTHILEore 7,50 – UN'ALTRA TEore 8,00 – AMIGUore 8,10 – ELWOOD'ESCARore 8,20 – ZINZULAore 8,30 – ANTELIOSore 8,40 – AMARCORD DE MORESore 8,50 – USINIore 9,00 – ARRIVEDERCIore 9,10 – ARVORINAore 9,20 – ALIMORore 9,30 – ARES ELCEore 9,40 – LAERTINAore 9,50 – CIRCE DA CLODIAore 10,00 – ARAMIS KINGore 10,10 – ARSENICOLUPENore 10,20 – ASSUEOROore 10,30 – ANGELO ROSSOore 10,40 – ARTISTA DE CAMPEDAore 10,50 – ASFODELO FRESHore 11,00 – VOULTUREore 11,10 – ARRAJULIDAore 11,20 – ANDA E BOLAore 11,30 – ARREBOCADAore 11,40 – ESPOIR DE BRUMEore 11,50 – ARDAVLIore 12,00 – APPENNINOore 12,10 – AKHAALore 12,20 – ZANON