Siena, esposizione bandiere: le motivazione del Magistrato delle Contrade

"In considerazione delle informazioni errate che vengono diffuse liberamente ci teniamo ad esporre le motivazioni che hanno portato alle disposizioni del Magistrato in riferimento alla esposizione delle bandiere nei giorni che vanno dal 29 giugno al 2 luglio e dal 13 al 16 agosto." Così una nota del Magistrato della Contrade di Siena."Essendo stati annullati i Palii sia di luglio che di agosto il Magistrato ha ritenuto opportuno non esporre le bandiere nei propri territori; si sarebbe trattato esclusivamente del ricordo di essi ed essendo questi stati cancellati, di fatto, viene a mancare la motivazione per l’esposizione delle bandiere. E’ stato ritenuto altresì doveroso mettere in evidenza la ricorrenza della Festa della Madonna di Provenzano 2 luglio e della Madonna Assunta in Cielo 15 agosto, per tanto in tali date è stato deciso di apporre le bandiere ai confini, alle sedi e agli oratori di Contrada.Ogni Contrada ha festeggiato e festeggerà i propri patroni attraverso funzioni religiose, addobbando il rispettivo territorio, ma senza poter effettuare le normali attività che implichino assembramenti. In considerazione dell’annullamento dei Palii la Nobil Contrada del Bruco, la Contrada della Selva e la Contrada della Lupa festeggeranno i propri patroni nelle date in cui ricade la ricorrenza e quindi rispettivamente 2 luglio, 15 agosto e 16 agosto."