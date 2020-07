Banca Mps e Magistrato delle Contrade rinnovano la storica convenzione

Finanziamenti particolarmente agevolati per rispondere alle esigenze delle 17 consorelle, in questo momento di difficoltà legato all’emergenza sanitaria Covid-19



Banca Monte dei Paschi e il Magistrato delle Contrade rinnovano la storica convenzione dedicata alle 17 contrade di Siena con nuovi prodotti e finanziamenti a condizioni economiche ancora più vantaggiose.



Le nuove misure sono in vigore da oggi, 2 luglio, per ribadire la vicinanza alla città, anche in questa fase di emergenza sanitaria che ha modificato lo svolgimento di una tradizione secolare, contribuendo concretamente a preservare il suo patrimonio storico ed identitario.



La convenzione è stata migliorata dal punto di vista economico e si è arricchita di nuove misure a favore delle contrade per rispondere alle loro esigenze, soprattutto in questo momento di difficoltà dovuto alla sospensione del Palio a seguito delle misure di sicurezza per il Covid-19. In particolare, sono state aggiunte diverse tipologie di finanziamenti a condizioni molto competitive.



L’accordo siglato con il Magistrato delle Contrade rientra fra le misure di sostegno del territorio e si aggiunge al plafond da 100 milioni di euro per Siena e provincia che Banca Monte dei Paschi ha messo a disposizione della comunità per superare il difficile momento economico e ripartire insieme, confermando lo storico e profondo legame con il territorio d’origine.



"Il rinnovo di questa convenzione – ha commentato Claudio Rossi, rettore del Magistrato delle Contrade - è la dimostrazione tangibile del legame tra la Banca Monte dei Paschi e le contrade, legame solido frutto di secoli di collaborazione che ha permesso e permetterà anche in futuro di realizzare i progetti legati al mantenimento e allo sviluppo dei beni artistici e storici di ogni singola contrada, andando così ad arricchire il patrimonio della città intera. Mi preme ringraziare anche l’Amministrazione Comunale di Siena e il Sindaco De Mossi per il costante supporto e per la sensibilità dimostrata anche in questa occasione".



"Riteniamo un’attenzione particolare alla città di Siena, da parte della sua Banca, presentare proprio in questa data simbolica e in questo anno così difficile la nuova convenzione nata dalla collaborazione e dal dialogo continuo con il Magistrato delle Contrade – ha dichiarato Maurizio Bai, responsabile Direzione Rete di Banca Mps –. Dopo aver destinato un plafond di 100 milioni di euro a favore delle imprese senesi, sigliamo anche questo accordo per rispondere alle esigenze delle 17 contrade, confermando l’antico legame e la vicinanza che da oltre 5 secoli contraddistingue la Banca e il suo territorio".