Festa dei Tabernacoli 2020, gli orari del percorso della commissione

Martedì 8 settembre si terrà a Siena, in occasione della ricorrenza della Natività della Madonna, il tradizionale concorso per la festa dei Tabernacoli delle 17 contrade, che si svolge ininterrottamente dal 1954 ed è organizzato dal Magistrato delle Contrade insieme con il Comitato Amici del Palio e con il patrocinio del Comune di Siena e dell’Amministrazione provinciale.



La manifestazione, oltre a continuare una tradizione facente parte della vita contradaiola, vuole valorizzare i tabernacoli cittadini fortemente legati al sentimento popolare, cercando al contempo di svolgere un ruolo educativo per le giovani generazioni di contradaioli.



Nella riunione del Comitato Amici del Palio è stato sorteggiato il percorso che effettuerà la commissione con gli orari così stabiliti:



19.00 Nobil Contrada del Bruco

19.15 Contrada della Lupa

19.30 Contrada Sovrana dell’Istrice

19.45 Contrada del Drago

20.00 Nobile Contrada dell’Oca

20.15 Contrada della Chiocciola

20.30 Contrada della Tartuca

20.45 Contrada della Pantera

21.00 Nobile Contrada dell’Aquila

21.15 Contrada della Selva

21.30 Contrada Capitana dell’Onda

21.45 Contrada della Torre

22.00 Contrada di Valdimontone

22.15 Nobile Contrada del Nicchio

22.30 Contrada del Leocorno

22.45 Contrada Priora della Civetta

23.00 Imperiale Contrada della Giraffa