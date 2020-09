Siena, presentata la XLV edizione della Manifestazione per giovani alfieri e tamburini

Sabato 26 settembre, dalle ore 17.00, le giovani comparse delle Contrade entreranno in Piazza del Campo per aggiudicarsi il Minimasgalano di Filippo Frosini

“L’anima del progetto si basa su due aspetti per me molto importanti che appartengono alla tradizione contradaiola e che orgogliosamente vengono tramandati con passione e sapienza, quali l’arte del girare la bandiera e quella del suonare il tamburo. Un’esperienza che attraversa e unisce tutte le generazioni. Dai bambini, che si approcciano per la prima volta al mondo di questa arte, ai ragazzi che parteciperanno a questa manifestazione, dai giovani uomini che già calcano la piazza del campo, ai maestri che chiudono il cerchio di questa scuola di vita, un percorso del quale io stesso, come molti altri, sono stato testimone e protagonista”Con queste parole Filippo Frosini ha introdotto la propria opera e conseguentemente la XLV edizione della Manifestazione per giovani alfieri e tamburini, chiamati a vestire la montura della propria Contrada e a dare prova delle loro abilità con bandiere e tamburi, nella consueta cornice di Piazza del Campo. E’ qui che sabato 26 settembre, dalle ore 17.00 le piccole-grandi comparse faranno ingresso, dopo aver percorso via di Salicotto nell’ordine del Corteo storico dell'ultima carriera straordinaria di ottobre 2018, proprio a replicare le gesta compiute dai “bambini di ieri”.Per la quarantacinquesima volta si ripeterà dunque il rito, per iniziativa della Contrada della Torre che la ideò, e che ha continuato per oltre quattro decenni ad allestirla. Come tradizione, committenti ed esecutori dell’opera-premio per la comparsa più valente si alternano di anno in anno: quest’anno l’onore spetta all’Associazione Arte dei Vasai Onlus della Nobile Contrada del Nicchio, che ne ha commissionato la realizzazione a Filippo Frosini, falegname, scultore, costruttore di tamburi ma soprattutto come lui stesso ama definirsi Tamburino.E’ di sua creazione quindi la scultura presentata ieri, martedì 22 settembre, nella sede della Contrada della Torre: nella scultura ho voluto inserire insieme alla ceramica prodotta nel laboratorio dell’Associazione Arte dei Vasai, tutti quei materiali che i tamburini e gli alfieri sono abituati a trattare come la seta, il cuoio, il legno, le corde di budello, materiali scelti non tanto per la loro valenza estetica, quanto per il loro intrinseco valore semantico. La scultura è formata da tanti piccoli tasselli che insieme vanno a comporre un quadro generale ricco di saliscendi che simboleggiano i punti di partenza e di arrivo, le sconfitte e le vittorie, che inevitabilmente fanno parte della vita di ogni alfiere e tamburino.“La realizzazione del Minimasgalano 2020 – ha dichiarato Frosini - è stata resa possibile grazie ad un gruppo di lavoro che ha visto in campo quel mondo artigiano, che con piacere rappresento, ed al quale in questa occasione voglio rivolgere gli applausi riservati solitamente agli eleganti alfieri e ai virtuosi tamburini: Giulia Boscagli, per la realizzazione della parte in ceramica assistita da Valentina Isidori, Maria Letizia Guerrini (bandieraia) per la seta ed i ricami, Simone Paladini (artigiano del cuoio) per il rivestimento dell’asta, Roberto Confaloni per realizzazione dei cordini di budello, Maurizio Zampini (conciatore) per le pelli dei tamburi, Luca Bonucci (tornitore) per la realizzazione delle mazze”.Sabato prossimo, alle ore 17.00 l’opera dell’Associazione Arte dei Vasai Onlus della Nobile Contrada del Nicchio farà ingresso nel Campo, seguita dalle 17 piccole comparse.