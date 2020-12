Siena, visite e programma di addestramento dei cavalli da Palio per l'anno 2021

Il presidente della Commissione tecnica del Comune di Siena, in base a quanto stabilito dal Protocollo per l’addestramento dei cavalli da Palio per l’anno 2021, approvato ieri, giovedì 10 dicembre, dalla Giunta comunale, ha stabilito che le visite dei cavalli per l’ammissione all’Albo si svolgeranno il 13 e 14 marzo ed ha predisposto il seguente programma di addestramento:



domenica 21 marzo – Mociano – lavori di addestramento

martedì 30 marzo – Mociano – lavori di addestramento

martedì 6 aprile – Monticiano – corse di addestramento

sabato 17 aprile – Monticiano – corse di addestramento

martedì 27 aprile – Mociano – lavori di addestramento

sabato 8 maggio – Monticiano – corse di addestramento

martedì 18 maggio – Monticiano – corse di addestramento

martedì 25 maggio – Mociano – lavori di addestramento

martedì 1° giugno – Mociano – lavori di addestramento

martedì 8 giugno – Mociano – lavori di addestramento.



I proprietari o affittuari dei cavalli di 4 anni dovranno aderire all'invito dell'Amministrazione comunale a partecipare almeno ad un lavoro di addestramento del circuito comunale, mentre quelli di età uguale o superiore ai 5 anni dovranno partecipare ad almeno due corse e a due lavori di addestramento.



In base a quanto contenuto nell’ordinanza sindacale n. 176 del 10.12.2020 è facoltà della Commissione tecnica comunale invitare i cavalli di 5-6 anni anche a un numero di lavori superiore a quanto indicato.