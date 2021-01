Mascherine con colori delle Contrade: Magistrato e Consorzio si dissociano dall'uso anche a fini personali

"Nella giornata di ieri, 20 gennaio 2021, il Consorzio per la Tutela del Palio ha appurato che una azienda non senese sta commercializzando su internet mascherine per uso protettivo che riprendono i colori delle nostre Contrade ed i loro nomi." Così un comunicato congiunto del Magistrato delle Contrade e Consorzio per la Tutela del Palio di Siena.Il Consorzio non ha concesso ad alcun soggetto l'uso dei colori e dei nomi delle Contrade e si è già attivato attraverso tutti i canali a disposizione per diffidare la ditta in questione.Le istituzioni contradaiole, in accordo con l'amministrazione comunale, ribadiscono con fermezza di reputare inopportuno associare l'identità delle Consorelle all'attuale epidemia ed alle misure messe in atto per contenerne la diffusione.Come già avvenuto nei mesi scorsi si chiede, quindi, ai contradaioli di aiutare le Contrade in modo concreto evitando la diffusione di questi oggetti; si ribadisce la richiesta di non realizzare analoghi dispositivi - anche se non destinati a fini commerciali ma ad uso personale - in quanto si ravvisa il concreto rischio di accomunare l'immagine della nostra Festa e le nostre tradizioni alla drammatica emergenza che stiamo vivendo, e pertanto il Magistrato delle Contrade ed il Consorzio per la Tutela del Palio di Siena si dissociano nuovamente da qualsiasi iniziativa in tal senso."