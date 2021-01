Palio di Siena: nominati i veterinari per la Commissione tecnica comunale

Il sindaco di Siena, Luigi De Mossi, con apposito decreto firmato oggi, lunedì 25 gennaio, ha nominato ildottor Reno Caforio e il professor Rodolfo Gialletti, entrambi veterinari, ippiatri e specialisti in medicina e chirurgia del cavallo, in qualità di membri professionisti della Commissione tecnica comunale per il Protocollo relativo all’addestramento dei cavalli da Palio per il 2021. La Commissione è presieduta dallo stesso primo cittadino.Sempre in data odierna, con un ulteriore decreto il sindaco ha nominato, come previsto dal suddetto Protocollo, i veterinari professionisti a sostegno della commissione tecnica: i dottori Stefano Calbucci, Graziano Antonio Ippedico e Carlo Alberto Minniti, rispettivamente: ippiatra esperto nella diagnosi e nel trattamento delle patologie muscolo scheletriche del cavallo e nella gestione del cavallo sportivo; ippiatra specialista in medicina e chirurgia del cavallo, esperto in ortopedia e medicina sportiva del cavallo; ippiatra esperto in anestesiologia, clinica medica e medicina sportiva del cavallo.