Palio di Siena, 169 i cavalli iscritti al Protocollo 2021

Sono 169 i cavalli da Palio iscritti per l'ammissione all'Albo cavalli per accedere agli incentivi previsti dal Protocollo equino 2021.Questo l'elenco dei cavalli iscritti:(Numero, cavallo, proprietario)1. A BERU MIA – Alberto Manenti2. ABBAIDDA DE SEDINI – Marco Falchi3. AGAIANE – Soni Gezdari4. AIO SU NANNI – Cristiano Asti5. AIO' DE SEDINI – Giuseppe Zedde6. AKIDA – Carlo Brocci7. ALBA SOLARE – Carlo Sanna8. ALIMOR – Lorenzo Maria Vincenti9. ALL – Lodovico Sanna10. AMARCORD DE MORES – Luca Fineschi11. AMBRA DA CLODIA – Federico Arri12. AMIGU – Antonio Francesco Mula13. ANDA E BOLA – Lodovico Sanna14. ANGELO ROSSO – Simone Pistolesi15. ANI' DE MARCHESANA – Brando Mariotti Bonucci16. ANTARES GREY – Antonio Giuseppe Nughes17. ANTELIOS – Paolo Bossini18. ANTINE DAY – Mattia Chiavassa19. ANTUOSCO – Francesca Vallone20. APPENNINO – Michela Gori21. ARAMIS KING – Alessio Giannini22. ARATHON BAIO – Valentina Lotti23. ARDAVLI – Paolo Giachetti24. ARDEGLINA – Riccardo Lombardi25. ARDENZA- Antonino Vallone26. ARES ELCE – Fabrizio Macucci27. ARESB – Pietro Salvatore Cossu28. ARESTETULESU – Mark Harris Getty29. ARNEAUX – Roy Perinti30. ARRAJULIDA – Enrico Bruschelli31. ARREBOCADA – Sebastiano Vigilante32. ARSENICOLUPEN – Francesco Caria33. ASFODELO FRESH – Enrico Bruschelli34. ASSALTO – Luca Zacchini35. ASTORIUX – Marcello Roti36. ASTRO ARES – Andrea Tognazzi37. AURUS – Mark Harris Getty38. BAABY DOLL AA – Daniela Nicolodi39. BALLU MANNU AA – Camilla Marzi40. BALZANA – Augusto Posta41. BANTHU AA – Valter Pusceddu42. BANTU AA – Massimiliano Fabbri43. BASILEUS AA – Riccardo Milaneschi44. BENITO AA – Denise Cei45. BENITO BAIO AA – Lorenzo Pellegrini Quarantotti46. BESAME MUCHO AA – Antonio Siri47. BIG GOLDEN AA – Romina Miseria48. BIG LADY AA – Antonio Giuseppe Milia49. BLENDA AA – Antonio Mario Peralta50. BOMBARDINO – Mark Harris Getty51. BOMBER DE MORES AA – Luca Anselmi52. BOMBERS AA – Alessio Giannini53. BOMBOLINA – Stefano Paccagnini54. BOMBOLONE AA – Mario Savelli55. BONASORTE AA – Antonello Piredda56. BOSCO REALE AA – Mirian Dui57. BRIGADORA AA – Massimo Columbu58. BRYAN DE MARCHESANA AA – Giuseppe Zedde59. CIRCE DA CLODIA – Jonatan Bartoletti60. DIONISO DA CLODIA – Vittorio Vannini61. ESPOIR DE BRUME – Elia Giannetti62. LADY CANTONE AA – Alessandro Neri63. LAURETTA MIA – Camilla Marzi64. MODELLA DA CLODIA – Matteo Butini65. PIKOLA – Elena Patacchiola66. PREZIOSA PENELOPE – Sandra Rossi67. QUANTOVALI – Alessandro Chiti68. QUERIDA DE MARCHESANA – Ivanoe Parrano69. REMISTIRIO – Elias Mannucci70. REMO SECONDO – Maurizio Pacchi71. REMOREX – Massimo Columbu72. REO CONFESSO – Antonino Vallone73. REXY - Nicola Sandroni74. RIO MANIGOS – Maurizio Carboni75. ROCCO NICE – Ilaria Vallone76. RODRIGO BAIO – Massimo Maria Alessi77. ROMBO DE SEDINI – Elena Patacchiola78. ROTEGAGIU – Roberto Meniconi79. S'OTHIERESU – Vincenzo Turco80. SABURGHESA – Cristiana Guerrini81. SAN VITTORE – Mario Giusti82. SCANDALOSO – Chiara Ottenga83. SCHIETTA – Anna Maoddi84. SEMPREAVANTI AA – Simone Pioli85. SENNORESA – Alessio Giannetti86. SINTENZIA DI GALLURA – Federico Bisogni87. SOLU TUE DUE – Chiara Falciani88. SYMPOSYUM – Massimo Columbu89. TABACCO – Antonio Siri90. TAKATURSA – Camilla Marzi91. TALE E QUALE – Lucia Toto92. TAROCCO – Donatella Meucci93. TECHERO – Fabio Fanetti94. TEMPESTA DA CLODIA – Giuliano Sampieri95. TIEPOLO – Alessandro Favilli96. TONINA – Elisabetta Ferrini97. TORNADA – Samuele Sampieri98. TORNASOL – Mark Harris Getty99. TOTTUGODDU – Camilla Marzi100. TOUT BEAU – Tommaso Furielli101. TRIKKE – Roberto Meniconi102. TRISTEZZA – Enzo Tansini103. UCALY – Federico Tarquini104. UGAR – Alessio Bincoletto105. UGO RICOTTA – Paolo Boschi106. UN'ALTRA TE – Massimo Martelli107. UNA PER TUTTI – Massimo Milani108. UNAMORE – Stefano Vanni109. UNGARO DE BONORVA – Harry Arthur Louis Westerman110. UNGAROS – Alessio Dominici111. UNICO OZIERESE – Massimo Martelli112. UNIDOS – Carmen Tiezzi Magi113. UNNIGHY – Mark Harris Getty114. UN SOGNO – Luca Boldrini115. URAGANA BELLA – Vasco Santi116. URAGANO ROSSO – Valter Pusceddu117. URIAN – Massimo Columbu118. URMIA – Mario Savelli119. UTHILE – Daniele Barbierato120. VALLEROZZI – Mario Fracassi121. VALOROSA GEMMA – Federica Luchetti122. VANKOOK – Giosuè Carboni123. VARINA – Marius Dantis124. VENOSA – Federico Andreini125. VENTO FRESCO – Tomaso Fenu126. VENTOSU – Giovanni Crema127. VENTURIUS – Vanessa Bracaloni128. VENUS DE CAMPEDA – Valentino Loi129. VERANU – Carlo Sanna130. VIEMMIDIETRO – Massimo Milani131. VINO SANTO – Vittorio Vannini132. VIOLENTA DA CLODIA – Theodore William Thomas Westerman133. VIPERA OTZANESA – Andrea Corsetti134. VIRAGO – Nicolò Farnetani135. VIRTU' SENESI – Andrea Sanna136. VISO D'ANGELO – Riccardo Barontini137. VITZICHESU – Lorenzo Pasquinuzzi138. VOLPINO – Mark Harris Getty139. WINNER EASY – Paolo Saracini140. YOGHI DA CLODIA – Giuliano Sampieri141. ZAC – Gian Luca Lavra142. ZAFFIRO AZZURRO – Giorgio Campanini143. ZAMINDE – Renato Gigliotti144. ZARAWA – Federigo Fanetti145. ZARCK – Luigi Migheli146. ZARSKY KON – Sebastiano Cherchi147. ZEBRINO – Laura Sigismondi148. ZELO – Donatello Vigni149. ZENIATA – Gavino Carboni150. ZENIOS – Laura Benocci151. ZENIS – Elvira Valenti152. ZENTILE – Mark Harris Getty153. ZENTILES – Dario Colagè154. ZETANNA – Luca Boldrini155. ZEURI – Vittorio Vannini156. ZEUS ZENO – Romina Miseria157. ZICULITTH – Alessandro Cersosimo158. ZILLA – Federico Guglielmi159. ZINGARO BAIO – Rocco Betti160. ZINZULA SEDILESA – Vittorio Vannini161. ZIO FESTER – Giuseppe Zedde162. ZIO FRAC – Melissa Turchi163. ZIO GIO' – Cristian Bianchin164. ZIO ROSAS – Mark Harris Getty165. ZIRRA – Mirian Dui166. ZOCCOLO D'ORO – Giuseppe Ortu167. ZOE – Filippo Toti168. ZUCARELLO – Federico Fabbri