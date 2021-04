De Mossi: ''Rinviate le previsite. Per il Palio teniamo accesa la speranza''

Il sindaco di Siena, Luigi De Mossi, nel corso di una conferenza stampa tenuta questa mattina, martedì 6 aprile, ha comunicato - visto il perdurare della zona rossa - la sospensione delle previsite per il Protocollo equino del Palio che si sarebbero dovute tenere il 9 e 10 aprile. A breve sarà comunicata la nuova data. Sarà di conseguenza riconsiderato il programma del Protocollo con le corse e le prove di addestramento a Monticiano e Mociano attualmente programmate dal 18 aprile all'11 giugno.



Per quanto riguarda la possibilità di svolgimento del Palio, il sindaco ha riferito come, da report del Governo, fosse inizialmente previsto il raggiungimento dell'immunità di gregge dell'80% tra agosto e settembre. "La previsione - ha detto però De Mossi - andrà purtroppo cambiata, anche se vorrei tenere accesa la speranza ed è quindi ancora prematuro valutare le possibilità per la città e le contrade".