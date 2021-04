Protocollo cavalli da Palio 2021, gli orari delle visite

Si terranno venerdì 23, sabato 24 e domenica 25 aprile nella clinica veterinaria “Il Ceppo”, in località Monteresi (Monteriggioni), le visite per l’ammissione al Protocollo cavalli da Palio 2021.Ore 7,30 – RODRIGO BAIOOre 7,40 – ARSENICOLUPENOre 7,50 – SOLU TUE DUEOre 8,00 – ANGELO ROSSOOre 8,10 – PREZIOSA PENELOPEOre 8,20 – ZELOOre 8,30 – BLENDA AAOre 8,40 – TECHEROOre 8,50 – ZIO GIO'Ore 9,00 – UNICO OZIERESEOre 9,10 – REMISTIRIOOre 9,20 – REO CONFESSOOre 9,30 – ROCCO NICEOre 9,40 – BANTHU AAOre 9,50 – ZETANNAOre 10,00 – UN SOGNOOre 10,10 – QUERIDA DE MARCHESANAOre 10,20 – UTHILEOre 10,30 – VOLPINOOre 10,40 – ZENTILESOre 10,50 – APPENNINOOre 11,00 – ZAMINDEOre 11,10 – ZENIOSOre 11,20 – SCANDALOSOOre 11,30 – AMIGUOre 11,40 – ZOCCOLO D'OROOre 11,50 – ZEBRINOOre 12,00 – ASTRO ARESOre 12,10 – ARESTETULESUOre 12,20 – ZENTILEOre 12,30 – A BERU MIAOre 12,40 – BALLU MANNU AAOre 12,50 – ZIO ROSASOre 13,00 – VISO D'ANGELOOre 15,00 – UGO RICOTTAOre 15,10 – ANTUOSCOOre 15,20 – ANI' DE MARCHESANAOre 15,30 – UN'ALTRA TEOre 15,40 – VIRTU' SENESIOre 15,50 – BANTU AAOre 16,00 – TAKATURSAOre 16,10 – AMARCORD DE MORESOre 16,20 – ARES ELCEOre 16,30 – WINNER EASYOre 16,40 – TRISTEZZAOre 16,50 – AURUSOre 17,00 – ARATHON BAIOOre 17,10 – ANDA E BOLAOre 17,20 – ALLOre 17,30 – VIEMMIDIETROOre 17,40 – UNGARO DE BONORVAOre 17,50 – VIOLENTA DA CLODIAOre 18,00 – TRIKKEOre 18,10 – SABURGHESAOre 18,20 – REMO SECONDOOre 18,30 – BONASORTE AAOre 18,40 – URAGANO ROSSOOre 18,50 – UNAMOREOre 19,00 – LAURETTA MIAOre 19,10 – TOTTUGODDUOre 19,20 – URAGANA BELLAOre 19,30 – ZINGARO BAIOOre 7,30 – TALE E QUALEOre 7,40 – SCHIETTAOre 7,50 – RIO MANIGOSOre 8,00 – VALLEROZZIOre 8,10 – VANKOOKOre 8,20 – VINO SANTOOre 8,30 – ZINZULA SEDILESAOre 8,40 – REXYOre 8,50 – ARAMIS KINGOre 9,00 – CIRCE DA CLODIAOre 9,10 – UCALYOre 9,20 – TAROCCOOre 9,30 – ALBA SOLAREOre 9,40 – VERANUOre 9,50 – ARDENZAOre 10,00 – ASSALTOOre 10,10 – S'OTHIERESUOre 10,20 – ALIMOROre 10,30 – BIG LADY AAOre 10,40 – ZENIATAOre 10,50 – ZUCARELLOOre 11,00 – TORNASOLOre 11,10 – UNNIGHYOre 11,20 – TORNADAOre 11,30 – ZICULITTHOre 11,40 – DIONISO DA CLODIAOre 11,50 – ZEURIOre 12,00 – BOMBERS AAOre 12,10 – ZAFFIRO AZZURROOre 12,20 – VENTOSUOre 12,30 – BRIGADORA AAOre 12,40 – REMOREXOre 12,50 – SYMPOSYUMOre 13,00 – URIANOre 15,00 – YOGHI DA CLODIAOre 15,10 – TEMPESTA DA CLODIAOre 15,20 – ARNEAUXOre 15,30 – ARESBOre 15,40 – BOMBARDINOOre 15,50 – BOMBOLINAOre 16,00 – VALOROSA GEMMAOre 16,10 – TONINAOre 16,20 – SINTENZIA DI GALLURAOre 16,30 – ZILLAOre 16,40 – ARDAVLIOre 16,50 – ASTORIUXOre 17,00 – ZEUS ZENOOre 17,10 – BIG GOLDEN AAOre 17,20 – BRYAN DE MARCHESANA AAOre 17,30 – AIO' DE SEDINIOre 17,40 – AKIDAOre 17,50 – ZARSKY KONOre 18,00 – VENTURIUSOre 18,10 – VENUS DE CAMPEDAOre 18,20 – ANTARES GREYOre 18,30 – ZURIGOOre 18,40 – UNIDOSOre 18,50 – VARINAOre 19,00 – TIEPOLOOre 19,10 – VENTO FRESCOOre 19,20 – AMBRA DA CLODIAOre 19,30 – UNGAROSOre 7,30 – TABACCOOre 7,40 – BESAME MUCHO AAOre 7,50 – ANTELIOSOre 8,00 – SENNORESAOre 8,10 – ZARAWAOre 8,20 – URMIAOre 8,30 – BOMBOLONE AAOre 8,40 – BOMBER DE MORES AAOre 8,50 – ABBAIDDA DE SEDINIOre 9,00 – ZENISOre 9,10 – AGAIANEOre 9,20 – ARREBOCADAOre 9,30 – ARDEGLINAOre 9,40 – UNA PER TUTTIOre 9,50 – UGAROre 10,00 – ZARCKOre 10,10 – ZIO FRACOre 10,20 – SEMPRE AVANTI AAOre 10,30 – ESPOIR DE BRUMEOre 10,40 – VITZICHESUOre 10,50 – ZIO FESTEROre 11,00 – BALZANAOre 11,10 – VIPERA OTZANESAOre 11,20 – ZOEOre 11,30 – AIO SU NANNIOre 11,40 – BENITO AAOre 11,50 – ROTEGAGIUOre 12,00 – SAN VITTOREOre 12,10 – TOUT BEAUOre 12,20 – ANTINE DAYOre 12,30 – ZIRRAOre 12,40 – BAABY DOLL AAOre 12,50 – LADY CANTONE AAOre 13,00 – ROMBO DE SEDINIOre 15,00 – VIRAGOOre 15,10 – ARRAJULIDAOre 15,20 – ASFODELO FRESHOre 15,30 – BOSCO REALE AAOre 15,40 – BASILEUS AAOre 15,50 – BENITO BAIO AAOre 16,00 – QUANTOVALIOre 16,10 – ZAC