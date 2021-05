Si è svolto ieri, martedì 4 maggio, il primo appuntamento dei lavori di addestramento dei cavalli da Palio nella pista di Mociano.A partire dalle 15.30 si sono tenute sei batterie per un totale di 42 cavalli ( vai all'elenco delle batterie ).I prossimi appuntamenti prevendono l'11 e il 18 maggio i lavori di addestramento a Mociano, mentre per il 25 sono in programma le corse di addestramento a Monticiano.