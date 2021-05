Mociano, recupero del terzo appuntamento con i lavori addestramento dei Cavalli da Palio

Si svolgerà martedì 25 maggio, a partire dalle ore 15.30, il recupero del terzo appuntamento dei lavori di addestramento dei cavalli da Palio nella pista di Mociano, previsto per lo scorso martedì e rinviato per la tragica scomparsa di Andrea Mari detto Brio.Le corse di addestramento, previste per la stessa data a Monticiano, saranno riprogrammate nel mese di giugno.A Mociano saranno 42 i cavalli al canape suddivisi in 6 batterie. Di seguito il programma.Cavallo Fantino Proprietario1 VOLPINO Antonio Francesco Mula Mark Harris Getty2 ZARCK Alessio Migheli Luigi Migheli3 ZENIATA Federico Fabbri Gavino Carboni4 VIRAGO Nicolò Farnetani Nicolò Farnetani5 SEMPRE AVANTI AA Enrico Bruschelli Simone Pioli6 ROTEGAGIU Rocco Betti Roberto Meniconi7 UNGARO DE BONORVA Sebastiano Murtas Harry Arthur Louis WestermanCavallo Fantino Proprietario1 TABACCO Jacopo Pacini Antonio Siri2 VANKOOK Giosuè Carboni Giosuè Carboni3 ZICULITTH Alessandro Cersosimo Alessandro Cersosimo4 VENTO FRESCO Simone Fenu Tomaso Fenu5 WINNER EASY Federico Guglielmi Paolo Saracini6 RODRIGO BAIO Francesco Caria Massimo Maria Alessi7 VERANU Marco Bitti Carlo SannaCavallo Fantino Proprietario1 ARATHON BAIO Sebastiano Murtas Valentina Lotti2 SABURGHESA Rocco Betti Cristiana Guerrini3 ZENTILES Antonio Francesco Mula Dario Colagè4 YOGHI DA CLODIA Gianluca Di Leo Giuliano Sampieri5 ZIRRA Mattia Chiavassa Marian Dui6 BOMBERS AA Jonatan Bartoletti Alessio Giannini7 SENNORESA Alessio Giannetti Alessio GiannettiCavallo Fantino Proprietario1 REO CONFESSO Elias Mannucci Antonino Vallone2 TECHERO Antonio Francesco Mula Fabio Fanetti3 ARDAVLI Marco Bitti Paolo Giachetti4 ZOE Jacopo Pacini Filippo Toti5 TAKATURSA Andrea Coghe Camilla Marzi6 ZAC Alessio Migheli Gian Luca Lavra7 VALLEROZZI Giosuè Carboni Mario FracassiCavallo Fantino Proprietario1 AURUS Stefano Piras Mark Harris Getty2 ZAMINDE Marco Bitti Renato Gigliotti3 DIONISO DA CLODIA Jonatan Bartoletti Vittorio Vannini4 ANTINE DEY Mattia Chiavassa Mattia Chiavassa5 ROMBO DE SEDINI Massimo Columbu Elena Patacchiola6 ANTELIOS Andrea Chessa Paolo Bossini7 VIRTU' SENESI Andrea Sanna Andrea SannaCavallo Fantino Proprietario1 A BERU MIA Andrea Coghe Alberto Manenti2 REMOREX Massimo Columbu Massimo Columbu3 ALIMOR Giosuè Carboni Lorenzo Maria Vincenti4 ZIO ROSAS Michel Putzu Mark Harris Getty5 VENOSA Salvo Vicino Federico Andreini6 PREZIOSA PENELOPE Antonio Francesco Mula Sandra Rossi7 VIPERA OTZANESA Jacopo Pacini Andrea Corsetti