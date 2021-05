Palio di Siena, mercoledì l'ora delle decisioni sulle Carriere 2021

Il sindaco di Siena, Luigi De Mossi, ha convocato per le 11.30 di domani, mercoledì 26 maggio, presso la sala Italo Calvino del Santa Maria della Scala, i Capitani e i Priori della contrade per ''comunicazioni sul Palio''.



All'ordine del giorno dovrebbe quindi esserci l'attesa decisione sullo svolgimento delle Carriere di Luglio e Agosto 2021 o un eventuale Palio Straordinario. L'anno scorso la decisione fu presa il 14 maggio: quest'anno De Mossi, come più volte annunciato, ha voluto attendere il più possibile prima di prendere una decisione in merito.



Sicuramente non si correrà il Palio di Provenzano, stante lo stato di emergenza in vigore fino al 31 luglio. Tra le possibilità: uno slittamento delle date delle due Carriere (ad esempio una ad agosto e una a settembre), un annullamento come lo scorso anno, lo svolgimento del solo Palio di agosto, uno Straordinario tra fine settembre e i primi giorni di ottobre.