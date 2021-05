Annullato il Palio di luglio, la carriera dell'Assunta si farà solo se possibile il 16 agosto

Si è tenuto a partire nel pomeriggio di oggi, lunedì 31 maggio, il Consiglio comunale monotematico sullo svolgimento dei Palii del 2021.In apertura, il sindaco di Siena, Luigi De Mossi, presentando la delibera 102 emendata, ha annunciato l'annullamento del Palio del 2 luglio, decisione presa anche a seguito dei colloqui avuti in mattinata con il prefetto Maria Forte e il questore Costantino Capuano.La decisione di annullare il Palio di Provenzano, ha spiegato De Mossi, è stata purtroppo assunta in quanto "non vi è certezza alcuna di poter svolgere il Palio nelle forme consuete della Festa che anche un rinvio ad altra data non avrebbe consentito".Relativamente al Palio dell'Assunta invece, dato che allo stato attuale l'emergenza pandemica terminerà il 31 luglio - salvo ovviamente proroghe non prevedibili al momento - e potrebbero esserci di conseguenza dei cambiamenti alle misure anti Covid tali che potrebbero consentirne lo svolgimento, De Mossi ha affermato che "dobbiamo tenere tutte le porte aperte utili per poter correre il Palio del 16 agosto", Palio che, come previsto dal regolamento, non sarà in ogni caso posticipato.Dopo l'illustrazione della nuova delibera, si è tenuta una riunione dei capigruppo su richiesta del consigliere Pierluigi Piccini, al termine della quale si è passati alla discussione dell'aula.Al termine degli interventi, la votazione sulla proposta di delibera emendata - il PD e Sena Civitas hanno abbandonato l'aula e non hanno partecipato al voto, al quale non ha partecipato anche Claudio Cerretani (In Campo) -, con l'approvazione della quale (22 i voti a favore) è stato stabilito l'annullamento del Palio di luglio lasciando aperta la possibilità - seppur più che remota - di disputare il Palio dell'Assunta che si potrà svolgere solo nella data canonica del 16 agosto.Pur restando la possibilità di un eventuale Straordinario, vista comunque la quasi impossibilità di poter svolgere la Carriera dell'Assunta, per ora Siena si avvia al secondo anno senza Palio.