Palio, Luigi De Mossi dopo incontro con Prefetto e Questore: ''Non ci sono le condizioni per lo straordinario''

"Non ci sono le condizioni che consentano di correre un Palio straordinario". Lo ha detto il sindaco di Siena Luigi De Mossi al termine dell'incontro avuto al Palazzo del Governo nel pomeriggio di ieri, sabato 14 agosto, con il prefetto Maria Forte e il questore Costantino Capuano.



"Sono state valutate delle deroghe ad una norma che prevede delle limitazioni molto stringenti stringenti - ha spiegato De Mossi - ma queste deroghe bisogna che arrivino direttamente dal Governo. Al momento non ci è concesso di svolgere la nostra Festa. La normativa è rigida, studiata per altre realtà, non per il Palio che è una festa di libertà e di popolo - ha proseguito De Mossi -. Siamo consapevoli dell'emergenza sanitaria ma ritengo sia meglio non fare nulla che fare una cosa totalmente diversa dal Palio".



Nei prossimi giorni ci saranno comunque ulteriori incontri tra il Comune e l'Asl, la Protezione civile e i Priori delle Contrade, con la decisione definitiva, praticamente certa, che sarà presa entro dieci giorni.