Siena, sabato 2 ottobre la XLVI edizione della Manifestazione per giovani alfieri e tamburini

Sabato 2 ottobre dalle ore 16, le giovani comparse delle Contrade entreranno in Piazza del Campo

Sabato 2 ottobre, dalle ore 16 le piccole-grandi comparse delle Contrade di Siena faranno ingresso in Piazza del Campo, dopo aver percorso via di Salicotto nell’ordine inverso rispetto al Corteo storico dell'ultima carriera straordinaria di ottobre 2018.Per la 46ª volta si ripeterà dunque il rito, per iniziativa della Contrada della Torre che lo ideò, e che ha continuato per oltre quattro decenni ad allestirlo.Come tradizione, committenti ed esecutori dell’opera-premio per la comparsa più valente si alternano di anno in anno: quest’anno l’onore spetta all'Istituto Interdiocesano per il Sostentamento del Clero della Diocesi di Siena per aver offerto l’opera che è stata realizzata dall'artista Laura Brocchi.Anche quest’anno, quindi, come sempre in tutte le 45 precedenti edizioni, i piccoli alfieri e tamburini di tutte le Contrade mostreranno il loro orgoglio di appartenere ai propri colori in un disegno che sarà come sempre corale e di popolo.Ore 15.30 ritrovo delle comparse in via Salicotto.Ore 16.00 ingresso in piazza e inizio delle sbandierate. L'ordine sarà inverso rispetto all'estrazione del Palio Straordinario 2018.Ore 18.00 circa consegna delle pergamene alla commissione e artista; premiazione della comparsa vincitrice.Ore 19.30 circa cena in Contrada per tutte le comparse, gli accompagnatori e i piccoli della Contrada della Torre; durante la cena saranno consegnate le pergamene alle comparse partecipanti.In caso di pioggia la manifestazione si svolgerà nella Loggia dei Nove.Al seguente link i nomi di tutti i partecipanti.