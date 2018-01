Il Consorzio Tutela del Palio si riserva eventuali azioni contro la trasmissione ''Bersaglio mobile''

"Il Consorzio per la Tutela del Palio di Siena, presa visione della puntata intitolata “La caduta” della trasmissione “Bersaglio mobile” andata in onda sull’emittente televisiva La7 in data 24/1/2018, ha dato incarico ai propri legali di valutare la legittimità della messa in onda della carriera del 3 luglio 1992 in assenza di qualsiasi autorizzazione, riservandosi, se del caso, eventuali azioni". Così una nota ufficiale del Ctps."Per quanto concerne il resto della trasmissione, il Consorzio non può fare a meno di stigmatizzare come, ancora una volta, sia stata utilizzata l'immagine del Palio e delle Contrade completamente fuori contesto ed all’unico scopo di aumentare l’audience infiorettando la rappresentazione di vicende cittadine che con il Palio e le Contrade non hanno collegamento diretto".