Palio, corso di approfondimento completato per 33 guide turistiche senesi

Giunta a compimento l’iniziativa di Federagit Siena patrocinata dal Comune di SienaUltimo atto il test di verifica delle competenzeApprofondimento compiuto sugli aspetti più segreti del Palio per le guide turistiche senesi. Sono 33 le figure professionali del settore che hanno completato il Corso di aggiornamento avanzato sui contenuti della festa senese organizzato da Federagit Siena, l’associazione delle guide turistiche affiliate a Confesercenti, e realizzato dall’agenzia Cescot di Siena con patrocinio e la concreta collaborazione del Comune di Siena – Assessorato al Turismo. Il percorso, articolato in sette incontri, si è concluso tra giovedì e martedì scorsi con i test finali di verifica delle competenze acquisite. Rituale contradaiolo, tutela e selezione dei cavalli, origine storica delle Contrade sono stati alcuni degli argomenti trattati da relatori individuati tramite Comune di Siena, Consorzio per la tutela del Palio, Comitato Amici del Palio, Ufficio Palio Ufficio Economato e Commissione veterinaria del Comune.Il corso era rivolto in modo selettivo alle sole guide turistiche abilitate in possesso di una certificata competenza per Siena e provincia, nella convinzione che una materia come quella del Palio, parte della vera identità dei senesi, possa essere correttamente illustrata solo in virtù di una preparazione specifica ed approfondita. Prima nel suo genere, l’iniziativa ha visto l’attenta partecipazione di un numero significativo di guide che ogni giorno fanno della corretta divulgazione delle peculiarità locali il fondamento della propria attività lavorativa.Nelle immagini: la ‘fiaschetta’ per l’ordine della mossa e le chiarine, protagoniste di due momenti del corso.