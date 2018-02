Siena, approvato il Protocollo per l'addestramento dei cavalli da Palio 2018

La Giunta comunale ha nominato anche il veterinario municipale, il Colonnello Guido Castellano, che comporrà la commissione veterinaria con il dottor Graziano Antonio Ippedico

Approvato, dalla Giunta comunale, il Protocollo per l’addestramento dei cavalli da Palio per il 2018: le domande dei proprietari interessati dovranno pervenire entro le ore 12 di giovedì 15 marzo (nei prossimi giorni saranno rese note le modalità di iscrizione).Come previsto dall’articolo 3 del Protocollo, con decreto sindacale è stata nominata la Commissione tecnica comunale composta dal Sindaco, in qualità di Presidente, e dai professionisti dottor Stefano Calbucci e dottor Reno Caforio.Con successivo decreto sindacale, sono stati nominati come professionalità a sostegno delle attività della Commissione tecnica comunale il Colonnello Guido Castellano e il dottor Graziano Antonio Ippedico.Il dottor Graziano Antonio Ippedico, medico veterinario ippiatra specialista in medicina e chirurgia del cavallo, esperto in ortopedia e medicina sportiva del cavallo, sostituirà il Prof. Marco Pepe, che dal 2000 è stato punto di riferimento importante della commissione veterinaria e che si è sempre messo a servizio della nostra Festa con passione e dedizione. Al prof. Marco Pepe va il pieno ringraziamento dell'Amministrazione Comunale per il lavoro svolto, con professionalità e competenza, in quasi vent'anni di proficua collaborazione.Infine, sempre con decreto sindacale, è stato nominato il professore Stefano Cinotti, esperto di normativa riguardante il benessere animale nell’ambito delle attività del Protocollo e dei Palii 2018.La Giunta comunale ha affidato l’incarico di veterinario municipale al Colonnello Guido Castellano, il quale, con il dottor Graziano Antonio Ippedico, andrà a comporre la Commissione veterinaria (ex art. 37 del Regolamento del Palio); a supporto, nominati il dottor Stefano Calbucci e il dottor Reno Caforio.La Commissione tecnica comunale ha stabilito che le visite dei cavalli per l’ammissione all’Albo si svolgeranno nei giorni 23 e 24 marzo con eventuale prosecuzione, se necessario, il giorno 25 marzo.Detta Commissione ha inoltre predisposto, ai sensi dell’art. 12 del Protocollo, il seguente programma di addestramento:giovedì 12 aprile Mociano Lavori di addestramentogiovedì 19 aprile Monticiano Corse di addestramentogiovedì 26 aprile Monticiano Corse di addestramentosabato 5 maggio (mattina) Monticiano Corse di addestramentogiovedì 10 maggio Mociano Lavori di addestramentolunedì 21 maggio Monticiano Corse di addestramentogiovedì 31 maggio Mociano Lavori di addestramentogiovedì 7 giugno Mociano Lavori di addestramentoSi ricorda che, ai sensi dell’art. 21 del Protocollo, l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di indire una prova addestrativa finale di recupero per i soggetti che non abbiano palesato il “serio impegno” solo per cause di forza maggiore e comunque per i cavalli che la Commissione Tecnica ritiene opportuno valutare ulteriormente.Resta inteso che in caso di condizioni meteorologiche avverse e/o altre eventualità il suddetto programma potrebbe subire variazioni.