31 sono invece i contradaioli che andranno a processo. Due scagionati

37 contradaioli accusati per i fronteggiamenti avvenuti in Piazza del Campo al termine del Palio di Siena dell'agosto 2015 hanno risolto il procedimento tra patteggiamenti e riti abbreviati. Per loro una pena pecuniaria di 150 euro in quanto l'accusa è stata derubricata da rissa aggravata a rissa.31 andranno invece a processo per scelta degli avvocati difensori mentre due sono state scagionate dall'accusa.La nuova udienza sarà fissata il 7 marzo.