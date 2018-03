Pier Luigi Millozzi nuovo rettore del Magistrato delle Contrade

Nella seduta del 26 marzo, il Magistrato delle Contrade ha provveduto al rinnovo delle cariche per l’anno in corso. Nuovo Rettore è stato eletto Pier Luigi Millozzi, Priore della Contrada della Torre, che sostituisce Nicoletta Fabio dopo che quest’ultima, Priore della Contrada Sovrana dell’Istrice, aveva condotto per due mandati il massimo consesso contradaiolo. In quasi 125 anni di storia del Magistrato, è la prima volta che la Contrada di Salicotto ne esprime il Rettore.Ad affiancare Millozzi, saranno il nuovo Pro-Rettore Paolo Betti, Priore della Contrada Priora della Civetta, ed i tre membri della Deputazione Amministratrice: Fiamma Cardini (Priore della Nobile Contrada dell’Aquila, confermata), Claudio Rossi (Priore della Contrada del Drago, nuovo) e Stefano Marini (Priore della Contrada della Selva, nuovo).