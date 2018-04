Da lunedì prossimo, 9 aprile, la pista di Mociano sarà aperta per l’allenamento individuale dei cavalli da Palio ammessi all’Albo 2018. Fino al 22 giugno, escluso i festivi, e dal 6 luglio all’8 agosto sarà a disposizione nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle 7,15 alle 10,15. Oltre che il 15 giugno dalle 18 alle 20, sabato 23 e domenica 24 giugno dalle 7,15 alle 10,15, il 30 luglio dalle 18 alle 20 e il 7 agosto dalle 7,15 alle 10,15.Mentre la pista di Monticiano sarà praticabile, per un’ora, il 19 e 26 aprile e il 4 e 21 maggio dopo il termine di ciascuna corsa di addestramento.Il programma potrà subire cambiamenti in caso di avverse condizioni meteorologiche o altre eventualità che possano non permettere gli allenamenti.Ulteriori informazioni sul sito web www.comune.siena.it seguendo il percorso: La città - Palio - Tutela del cavallo - Protocollo equino 2018