• Domenica 31 Dicembre - "Capodanno in Società", prenotarsi entro venerdì 29 dicembre.• E’ convocata per il giorno Domenica 7 Gennaio 2018 alle ore 11 e 30, l’ASSEMBLEA DI INSEDIAMENTO del nuovo Seggio della Contrada, del Capitano e del Consiglio Direttivo della Società Due Porte• L'Assaggeria ogni martedì

CONTRADA DELLA PANTERA

Stemma d'argento, una pantera rampante al naturale, con un quarto di bianco e di azzurro recante l'iniziale U (Umberto I) nell'angolo superiore sinistro Stemma d'argento, una pantera rampante al naturale, con un quarto di bianco e di azzurro recante l'iniziale U (Umberto I) nell'angolo superiore sinistro

Rosso e celeste con liste bianche: La Pantera ruggì ed il popolo si scosse / Il mio slancio ogni ostacolo abbatteAudaciaStalloreggi di Dentro, Stalloreggi di Fuori: SpezialiTerzo di CittàVia San Quirico, 26"Due Porte"San Giovanni decollato29 AgostoAttualmente usa la chiesa del Carmine in Pian de' Mantellini, officiata dai carmelitani e annessa al loro conventoOpera in bronzo dello scultore Giulio Corsini, realizzata nel 1977. Sulla base di travertino è inciso il motto della Contrada. E' situata in piazza del ConteChiocciola, Civetta, Giraffa, LeocornoAquilaper la Contrada 29 - per il Comune 262 luglio 2006 - Andrea Mari detto Brio su Choci