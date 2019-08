Contrada della Selva: il programma della Festa Titolare 2019

Festa Titolare in onore dell'Assunzione della Beata Vergine

23-25 agosto 2019



Da venerdì 23 a domenica 25 si svolgerà la Festa Titolare della Contrada della Selva. Questo il programma dei Festeggiamenti in onore dell'Assunzione della Beata Vergine,ore 16.30 Serata di giochi per i Piccoli Selvaioliore 19.30 Consegna della Borsa di Studio in ricordo di Ugo Periccioliore 20.00 Iniziazione Selvaiolaore 10.00 Deposizione dei fiori ai cimiteri cittadiniore 12.30 Uscita con il Palioore 16.00 Partenza della Comparsa dei Piccoli Selvaioli per il giro nel territorioore 20.15 Ricevimento della Signoria alla Costarella dei Barbieriore 20.30 Solenne Mattutino nell’oratorio di San Sebastiano Martireore 08.00 Partenza della Comparsa per le Onoranze alle Consorelle ed Entiore 18.45 Ritrovo con la Comparsa alla Lizzaore 20.30 Cena di chiusura del Giro