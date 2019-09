Contrada della Selva, il programma dei festeggiamenri per la vittoria del Palio del 16 agosto 2019

I festeggiamenti per la vittoria della Contrada della Selva riportata sul Campo il 16 agosto 2019 iniziano giovedì 26 settembre alle ore 18.30 in piazzetta della Selva con il ricevimento delle autorità e delle consorelle per continuare con la Festa nel Rione dalle ore 21.00 di sabato 28 settembre a cui seguiranno i “cenini” nella piazzetta.Giovedì 3 ottobre alle ore 18.00 nel Museo di Contrada avverrà la presentazione del Numero Unico e sabato 5, nella splendida cornice di piazza San Giovanni, la Cena della Vittoria.Il bellissimo Drappellone dipinto da Milo Manara, uno dei più grandi fumettisti dei nostri tempi, ci ha portato a scegliere un tema per la Festa nel Rione che si rifà appunto ad un fumetto, si ispira alle avventure di Asterix e Obelix e a quella famosa pozione magica preparata dal Druido, a cui si è abbeverato Remorex! E’ l’epoca in cui l’Impero romano conquista tutte le terre e tutti i popoli, dagli Egizi ai Normanni, dai Goti ai Greci, ma gli unici a resistere al potere dell’Impero sono loro… i Galli!Sabato 28 settembre dalle ore 21.00 entrando dal vicolo delle Carrozze e proseguendo per Piazzetta di Bocco e Vallepiatta, fino al piccolo villaggio gallico di Asterix e Obelix, posto in piazzetta della Selva, troverete un’atmosfera magica, antica e surreale ma anche molto attuale, dal titolo “Remorex e gli irriducibili Galli”.