Contrada della Selva, i prossimi appuntamenti

• SABATO 20 GENNAIO alle ore 18.00, in occasione della Ricorrenza di San Sebastiano Martire si terrà la Santa Messa nell’oratorio della Contrada• SABATO 20 GENNAIO presso la nostra Società Rinoceronte cena con... DRAPPELLONI DIETRO LE QUINTEUn'interessante chiacchierata con Margherita Anselmi Zondadari e Mauro Civai sui DRAPPELLONI realizzati tra il XX e il XXI secolo, dalla grande innovazione del 1970 con il ricorso ai pittori "forestieri". Durante la cena saranno rivelati divertenti retroscena, piccoli segreti e curiosità. Si prega di comunicare la propria partecipazione entro mercoledì 17 gennaio segnandosi nel cartello al bar o telefonando a Roberta 3475320955, Lorenzo 3288141454, Luca 3332179287, Stefania 3487504791• DOMENICA 4 FEBBRAIO dalle 16.30 il Gruppo Piccoli aspetta tutti i “cittini” per festeggiare il Carnevale a suon di pentolacce e una gustosa merenda in società. Durante la serata sarà premiato il costume più bello. Si informa che saranno assolutamente vietate le stelle filanti spray.• MARTEDI’ 27 FEBBRAIO alle ore 21,15 nei locali museali è convocata l’Assemblea generale con il seguente ordine del giorno:1) comunicazioni dell’Onorando Priore;2) comunicazioni del Capitano;3) relazione dei Revisori dei Conti;4) esame ed approvazione rendiconto consuntivo 2017;5) nomina dei Revisori dei Conti per l’esercizio 2018;6) relazione morale consuntiva 2017;7) programma attività 2018;8) varie ed eventuali;A seguire è convocata l’Assemblea di Società con il seguente ordine del giorno:1) comunicazioni del Presidente;2) relazione dei Revisori dei Conti;3) esame ed approvazione rendiconto consuntivo 2017;4) nomina dei Revisori dei Conti per l’esercizio 2018;5) varie ed eventuali.