Contrada della Selva, notizie e prossimi appuntamenti

Alle ore 19 nel vicolo delle Carrozze presentazione del libro pubblicato per celebrare i primi dieci Palio vinti nella stalla da quando è collocata nel vicolo delle Carrozze. Dopo la presentazione verrà offerto un aperitivo nei giardini di fronte alla stalla, dove avrà luogo anche la vendita del libro. A seguire cena in Società alla quale parteciperanno molti dei protagonisti delle dieci splendide vittorie. Prenotazione obbligatoriaIl tradizionale Banchetto si svolgerà con un pranzo presso la Certosa di Pontignano. Informazioni sull'evento sul sito oppure rivolgersi alla commissione Feste e Banchetti.

Stemma d'argento, un rinoceronte al piede d'una querce fogliata al cui tronco figurano trofei di caccia, sormontata da un sole radioso d'oro, recante l'iniziale U (Umberto I) in campo azzurro

Verde e arancio con liste bianche: Prima Selvalta in CampoPotenzaVallepiatta, San Giovanni, Porta Salaia: TessitoriTerzo di CittàPiazzetta della Selva, 5"Società Rinoceronte"Assunzione della Beata Vergine15 agosto. Si festeggia la quarta domenica di agostoLa Chiesa cinquecentesca di San Sebastiano, già delle monache Gesuate in Via FranciosaOpera di Vinicio Guastatori (1965), è sormontata da un rinoceronte. Reca il motto della Contrada. Si trova in Piazza della Selva davanti alla SedeChiocciola, Tartucaper la Contrada 39 - per il Comune 3916 agosto 2019 - Giovanni Atzeni detto Tittia su Remorex (scosso)