Contrada della Tartuca: il programma della Festa Titolare 2019

Festa Titolare in onore di Sant'Antonio da Padova

13 - 16 giugno 2019



Da giovedì 13 a domenica 16 giugno si svolgerĂ la Festa Titolare della Contrada della Tartuca Questo il programma dei Festeggiamenti in onore di Sant'Antonio da Padova.ore 16,00Vicolo della Tartuca“Arti e Mestieri nel Chiassino“ con i Piccoli delle consorelleore 17,30Prato di Sant’Agostino:Chiusura dei corsi alfieri e tamburiniore 19,00Sala delle AdunanzeAssemblea GeneralePresentazione dei lavori realizzati dalla commissione “Arte per la Seta”Presentazione dei diciottenniore 20,30Soc. M.S. Castelsenio:CenaConsegna dei diplomi di fine corso agli alfieri e tamburiniore 10,30Cimiteri di Laterino e Misericordia:Omaggio ai contradaioli defuntiore 17,30Oratorio della Contrada:Ingresso dei dodicenni nella Compagnia di Porta all’ArcoProclamazione dei vincitori del Premio Fondazione ingegner Ugo Bartaliniore 18,00Fontanina della ContradaBattesimo contradaioloore 19,15Giro del rioneore 20,00Prato di Sant’Agostino:Ricevimento della Signoriaore 20,15Oratorio della Contrada:Concelebrazione solenne Mattutinoore 21,00Festa nel rioneore 08,00Partenza del Giro in cittĂOmaggio alle consorelleore 15,30Prosecuzione del Giroore 19,15Ritrovo in Piazza del Campo davanti al Palazzo comunale per il rientroore 20,45Soc. M.S. Castelsenio:Cena del Giro