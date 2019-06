Contrada della Tartuca: Festa Titolare 2019, i nomi dei battezzati

In occasione della Festa Titolare della Contrada della Tartuca si è svolto oggi, sabato 15 giugno alle 18, il Battesimo Contradaiolo.I battezzati, come da tradizione, sono tutti piccoli tartuchini, di età inferiore ai 12 anni. Di seguito l'elenco dei 43 battezzati per la Festa Titolare 2019 in onore di di Sant'Antonio da Padova.Balogna Maya MaelleBaravelli AndreaBaroncini FelixBertino PietroBertoldi CristianBertoldi MartinaBiancucci DanieleCapitoni NiccolòCappelli AuroraCarpitella DavideCesarini CristianChiechi AlexandraCrezzini Russo SenioD'Agostino AriannaFerrara LetiziaFlori LudovicoGiametta LorenzoGuideri CarolinaLeoncini CaterinaLeoncini ChiaraLubasz Mori SebastianMaali Fara BeatriceMontomoli GinevraMugnai LeoMugnai MiriamMurru Zelalem EmanueleNannetti ClaraNardi CarolinaOspite GiuliaPalmieri ElisaPantaleone AidaPicchi AndreaPoppi IagoPucciarelli MarcoResti StellaRossi VittoriaSantioli GiuliaSemplici BernardoSiena CarloSoldatenkov Convito James LionelGrippo ChanelGrippo Manuel RaùlTerrosi Anna