Contrada della Tartuca: il programma della Festa Titolare 2021

Festa Titolare in onore di Sant'Antonio da Padova

11 - 13 giugno 2021



Da venerdì 11 a domenica 13 giugno si svolgerà la Festa Titolare della Contrada della Tartuca Questo il programma dei Festeggiamenti in onore di Sant'Antonio da Padova.VENERDI' 11 GIUGNO 2021Ore 18.30 • Sistema Museale • Presentazione del libro "Il premio per la vittoria. La storia del drappellone, i Palii della Tartuca" di Giordano Bruno Barbarulli. Interviene Giovanni MazziniOre 19.15 • Inaugurazione dell'opera realizzata da Franco Fortunato per il tabernacolo di Via Tommaso PendolaOre 20.00 • Oratorio della Contrada • Assegnazione Premio Bartalini A seguire aperitivo presso Museo del Palio e cena nella Società CastelsenioSABATO 12 GIUGNO 2021Ore 11.00 • Omaggio ai DefuntiOre 16.00 • Oratorio della Contrada • Presentazione dei DodicenniOre 16.45 • Oratorio della Contrada • L'Onorando Priore riceve i BattezzandiOre 17.00 • Fontanina Contrada della Tartuca • Battesimo ContradaioloOre 19.10 • Prato di SantAgostino • Ricevimento della SignoriaOre 19.30 • Oratorio della Contrada • Solenne MattutinoOre 20.30 • Prato di SantAgostino • Cena in occasione della Festa TitolareDOMENICA 13 GIUGNO 2021Ore 13.00 • Prato di SantAgostino • Pranzo in occasione della Festa Titolare